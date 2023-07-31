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Экипаж Богуславского выиграл на «Нюрбургринге» и вышел в лидеры World GT

Российский гонщик продолжил успешную серию в гонках Гран Туризмо за рулем Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP Team: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон

После победы в дождевой квалификации гонщики ASP Team стартовали на «Нюрбургринге» с поула. Раффаэле Марчелло удержал лидерство в толчее первых поворотов и смог создать отрыв от соперников, Тимур Богуславский оставался во главе 3-часового марафона на своем отрезке, а Жюль Гунон довел дело до победы. 

Второй успех за четыре этапа позволил казанцу и его партнерам по экипажу выйти в лидеры общего зачета и обеспечить 18-очковый отрыв от ближайших соперников – это еще не гарантия титула, но очень весомая заявка на общую победу.

Для Роберта Шварцмана и его партнеров по Ferrari все сложилось не столь успешно: они стартовали с 13-го места и завершили дистанцию 22-ми. 

Финал марафонского сезона GT пройдет 1 октября в Барселоне.

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Фото: AG Photo

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