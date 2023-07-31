Экипаж Богуславского выиграл на «Нюрбургринге» и вышел в лидеры World GT
Российский гонщик продолжил успешную серию в гонках Гран Туризмо за рулем Mercedes
После победы в дождевой квалификации гонщики ASP Team стартовали на «Нюрбургринге» с поула. Раффаэле Марчелло удержал лидерство в толчее первых поворотов и смог создать отрыв от соперников, Тимур Богуславский оставался во главе 3-часового марафона на своем отрезке, а Жюль Гунон довел дело до победы.
Второй успех за четыре этапа позволил казанцу и его партнерам по экипажу выйти в лидеры общего зачета и обеспечить 18-очковый отрыв от ближайших соперников – это еще не гарантия титула, но очень весомая заявка на общую победу.
Для Роберта Шварцмана и его партнеров по Ferrari все сложилось не столь успешно: они стартовали с 13-го места и завершили дистанцию 22-ми.
Финал марафонского сезона GT пройдет 1 октября в Барселоне.
Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse - Francorchamps Motors: Алессио Ровера, Роберт Шварцман, Никлас Нильсен
Фото: AG Photo
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