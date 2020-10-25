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Экипаж Богуславского сошел в «24 часах Спа»

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Экипаж Богуславского сошел в «24 часах Спа»
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, Редактор

Команда россиянина выиграла промежуточный шестичасовой рубеж

Экипаж команды AKKA ASP, состоящий из Раффаэле Марчелло, Фелипе Фраги и россиянина Тимура Богуславского, выбыл из гонки «24 часа Спа» турнира GT World Challenge примерно в середине дистанции.

Причиной стало разрушение тормозного диска переднего колеса гоночного автомобиля Mercedes AMG GT, когда за рулем был Фрага. Бразилец сумел доехать до боксов команды, но повреждения автомобиля, нанесенные разорвавшимся диском, оказались слишком серьезными.

Накануне гонки экипаж сумел выиграть квалификацию и стартовал с поула. После шести часов гонки команда Богуславского лидировала, за что в Спа полагаются дополнительные очки. Таким образом, благодаря поулу и лидерству по итогам шести часов каждый из членов экипажа AKKA ASP заработали по 13 очков из 50 возможных в гонке.

На данный момент у Богуславского 137 очков и он по-прежнему лидирует в чемпионате. В случае победы в Спа Дриса Вантхора и Шарля Веетса на Audi, они получат по 24 очка к 113 уже имеющимся и сравняются с Богуславским в зачете пилотов.

Трансляцию «24 часов Спа» в прямом эфире вы можете смотреть прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия GT WC Endurance
Этап 24 часа Спа
Сессия Гонка
Пилоты Тимур Богуславский
Автор Сергей Иванов

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