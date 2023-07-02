Экипаж Богуславского финишировал вторым в «24 часах Спа»

Знаменитый марафон, который впервые провели в 1924 году – всего на год позже, чем в Ле-Мане – вот уже больше двух десятилетий считается главной гонкой для тех, кто выступает на технике Гран Туризмо.

В этот раз он собрал на старте 70 экипажей на машинах восьми различных марок. Сильнейшими в итоге стали Ник Йеллоли, Марко Виттман и Филипп Энг на BMW команды Rowe Racing, а на втором месте финишировали представители коллектива ASP.

Казанец Тимур Богуславский вместе с Раффеэле Марчелло и Жюлем Гуноном стартовали на Mercedes только 23-ми, но за сутки значительно улучшили свое положение – на финише они уступили победителям 11 секунд, но в упорной борьбе переиграли два других экипажа и завершили гонку вторыми.

Экипаж Роберта Шварцмана (на фото ниже) показал в квалификации вторую скорость, и на стартовом отрезке гонки Алессио Ровера возглавлял пелотон. Но прокол отбросил Ferrari назад, а новые сложности окончательно лишили Роберта сотоварищи надежд на успех.

В списке участников было и еще несколько россиян. Молодым Артему Петрову с Алексеем Несовым проявить себя в этот раз не удалось, а вот джентельмен-драйвер Андрей Муковоз финишировал на Audi 28-м.

Еще большего добился Александр Малыхин из Белоруссии – с партнерами по Porsche они стали 15-ми в общем зачете и вторыми в своем классе Bronze.

Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse - Francorchamps Motors: Алессио Ровера, Роберт Шварцман, Никлас Нильсен Фото: Эрик Ле Гайо