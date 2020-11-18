Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо
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По ходу 1000-километровой гонки в Ле-Кастелле Дрис Вантхор на Audi и Маро Энгель на Mercedes сошлись в отчаянной дуэли за позицию. Вот как это было
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Об этой статье
|Серия
|GT WC Endurance
|Этап
|1000 км Поль Рикара
|Пилоты
|Маро Энгель , Дрис Вантхор
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Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо
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