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R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
1000 км Поль Рикара
14 нояб.
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GT WC Endurance / 1000 км Поль Рикара / Новость

Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо

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Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо

По ходу 1000-километровой гонки в Ле-Кастелле Дрис Вантхор на Audi и Маро Энгель на Mercedes сошлись в отчаянной дуэли за позицию. Вот как это было

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Об этой статье

Серия GT WC Endurance
Этап 1000 км Поль Рикара
Пилоты Маро Энгель , Дрис Вантхор

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