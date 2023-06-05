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Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле

Экипаж казанского гонщика стартовал на трассе «Поль Рикар» с поула и одержал уверенную победу, Выступающий на Ferrari Роберт Шварцман завершил гонку седьмым

Александр Кабановский
Автор:
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон

Тимур Богуславский в нынешнем сезоне гонок Гран Туризмо продолжает выступления на Mercedes команды ASP. Второй этап сезона россиянин, выступающий в компании Раффаэле Марчелло и Жюля Гунона, провел в стиле Макса Ферстаппена: их экипаж стартовал с поула и одержал уверенную победу в шестичасовом марафоне, опередив ближайших соперников на десять секунд. 

Чуть менее успешной гонка вышла для Роберта Шварцмана – петербуржец вместе с Никласом Нильсеном и Алессио Роверой начинали борьбу за рулем Ferrari 296 GT3 третьими, но к финишу опустились на седьмую строчку. 

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Победители гонки Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон, команда Akkodis-ASP:
1/6

Фотограф: AG Photo

Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
2/6

Фотограф: AG Photo

Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера
Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера
3/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
4/6

Фотограф: SRO

Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон
5/6

Фотограф: AG Photo

Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера
Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера
6/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

 

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