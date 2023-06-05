Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле

Тимур Богуславский в нынешнем сезоне гонок Гран Туризмо продолжает выступления на Mercedes команды ASP. Второй этап сезона россиянин, выступающий в компании Раффаэле Марчелло и Жюля Гунона, провел в стиле Макса Ферстаппена: их экипаж стартовал с поула и одержал уверенную победу в шестичасовом марафоне, опередив ближайших соперников на десять секунд.

Чуть менее успешной гонка вышла для Роберта Шварцмана – петербуржец вместе с Никласом Нильсеном и Алессио Роверой начинали борьбу за рулем Ferrari 296 GT3 третьими, но к финишу опустились на седьмую строчку.

Победители гонки Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон, команда Akkodis-ASP: 1 / 6 Фотограф: AG Photo Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон 2 / 6 Фотограф: AG Photo Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера 3 / 6 Фотограф: Ferrari Ferrari Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон 4 / 6 Фотограф: SRO Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis-ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон 5 / 6 Фотограф: AG Photo Ferrari 296 GT3 №51 команды AF Corse-Francorchamps Motors: Роберт Шварцман, Никлас Нильсен, Алессио Ровера 6 / 6 Фотограф: Ferrari Ferrari