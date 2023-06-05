Богуславский выиграл этап World GT в Ле-Кастелле
Экипаж казанского гонщика стартовал на трассе «Поль Рикар» с поула и одержал уверенную победу, Выступающий на Ferrari Роберт Шварцман завершил гонку седьмым
Тимур Богуславский в нынешнем сезоне гонок Гран Туризмо продолжает выступления на Mercedes команды ASP. Второй этап сезона россиянин, выступающий в компании Раффаэле Марчелло и Жюля Гунона, провел в стиле Макса Ферстаппена: их экипаж стартовал с поула и одержал уверенную победу в шестичасовом марафоне, опередив ближайших соперников на десять секунд.
Чуть менее успешной гонка вышла для Роберта Шварцмана – петербуржец вместе с Никласом Нильсеном и Алессио Роверой начинали борьбу за рулем Ferrari 296 GT3 третьими, но к финишу опустились на седьмую строчку.
Фотограф: AG Photo
Фотограф: AG Photo
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: SRO
Фотограф: AG Photo
Фотограф: Ferrari Ferrari
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