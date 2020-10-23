В эти выходные на знаменитой трассе в Спа пройдет суточная гонка. Далеко не первая в нынешнем сезоне – но даже если вы от самого старта до самого финиша следили и за «24 часами Ле-Мана», и за «24 часами Нюрбургринга», гонку в Бельгии лучше не пропускать. Вот пять причин, по которым «24 часа Спа» особенно важна для участников гонок в категории GT. И особенно привлекательна для болельщиков – в том числе российских, которые смогут следить за ней с помощью прямой трансляции на сайте «Моторспорт.ТВ».

Здесь может выиграть российский гонщик

По ходу «24 часов Ле-Мана» мы в очередной раз следили за Романом Русиновым. Но если бы москвич и одержал долгожданную победу в своем классе LMP2, главными героями гонки все равно бы остались бы пилоты Toyota или Rebellion – команд, выступающих в самой быстрой категории LMP1.

А вот в суточном марафоне на бельгийской трассе у россиянина – 20-летнего Тимура Богуславского из Казани – есть неплохие шансы одержать победу в абсолютном зачете. «24 часа Спа» является третьей в этом сезоне длинной гонкой в рамках престижного турнира GT World Challenge – а в обоих уже состоявшихся экипаж Тимура (куда также входят итальянец Раффаэле Марчелло и бразилец Фелипе Фрага) финишировал в первой тройке.

Марчьелло, Богуславский и Фрага после финиша на 2-м месте в 6-часовой гонке на «Нюрубргринге» Фото: Gruppe C GmbH

Наряду с Тимуром на старт бельгийской гонки также выйдут Сергей Сироткин, Сергей Афанасьев и Леонид Машицкий (на Ferrari, Mercedes и Lamborghini соответственно).

Здесь можно набрать зачетные очки целых три раза

В настоящий момент Богуславский лидирует в общем зачете GT World Challenge (где суммируются результаты и длинных гонок, и спринтерских этапов с двумя-короткими заездами) – но почивать на лаврах россиянину рано. В том числе потому, что ход и результаты гонки в Спа могут всерьез перетряхнуть ситуацию в турнирной таблице.

Не зря речь идет о «ходе и результатах», а не просто о результатах. Дело в том, что первая порция очков начисляется участникам через 6 часов гонки – в соответствии с положением на трассе на этот момент. Еще раз то же самое происходит через 12 часов после старта. И наконец, по результатам соревнований участники получают третью – и максимальную – порцию зачетных баллов.

В итоге за гоночный уик-энд можно заработать 50 баллов. Это больше трети очков, которые разыгрываются по ходу всего сезона. К примеру, если одному экипажу удалось бы выиграть все три остальных длинных гонки, стартуя каждый раз с поула – в сумме такой экипаж набрал бы 86 баллов.

В прошлом году одной из наиболее заметных машин в Спа был Mercedes японской команды с нарисованными на нем персонажами аниме Фото: Alexander Trienitz

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Таким образом, нет смысла ночью копить силы, чтобы выложиться на максимум уже после рассвета: ведь экватор гонки, когда начисляется вторая порция очков, приходится на полчетвертого ночи. А атаковать в темное время суток, по словам Тимура Богуславского – не самая простая задача.

«Ночью ты теряешь в два раза больше энергии – в темное суток твой мозг иногда просто кипит. Особенно когда кто-то едет у тебя на хвосте и угрожает тебе, напрягает тебя. У машин GT3 весьма яркие фары – и они бьют в глаза, как прожектора, очень сильно тебя слепят. К тому же, не так просто понять, насколько близко к тебе эта машина – пытаясь оценить расстояние, ты запросто можешь ошибиться на пятьдесят-сто метров».

Здесь твои соперники – все, кто вышел на старт

В престижных гонках на выносливость, как правило, участвуют машины разных классов. К примеру, в Ле-Мане этой осенью стартовало 59 машин – но Роман Русинов и его товарищи по команде соревновались только с 24-мя экипажами, выступавшими в одной с ними категории LMP2. Суточная гонка в Спа – совершенно другое дело. Здесь все шесть десятков машин, которые выходят на старт, построены по техническим требованиям одного и того же класса GT3.

Из-за этого конкуренция в борьбе за победу на бельгийской трассе – мягко говоря, нешуточная. И если экипаж рассчитывает быть в числе лидеров – ему нельзя проседать ни в одном из компонентов. Надо и уметь при необходимости ехать «на ушах», и быть в состоянии тщательно контролировать износ шин, и не бояться вести очную борьбу соперниками – при этом не забывая об осторожности и необходимости сохранить свой автомобиль.

На протяжении последних десяти лет в Спа выигрывают немецкие бренды: четыре победы на счету Porsche, три у BMW, две у Porsche и одна у Mercedes Фото: Marc Fleury

«У меня пока не все составляющие «прокачаны» одинаково хорошо, – рассказывает Тимур Богуславский. – К примеру, пока далеко не всегда получается выжать максимум из свежих шин. Это достаточно типичная ситуация для не слишком опытных пилотов: на новых шинах разница в темпе с более опытными гонщиками заметно больше, чем когда резина уже ушла с пика формы.

А вот навыки очной борьбы на трассе я освоил достаточно быстро и чувствую себя в этой борьбе весьма уверенно. Конечно, при этом важно быть аккуратным. У машин GT3 тщательно простроена аэродинамика – и на такой быстрой трассе, как в Спа, это особенно важно. Среди аэродинамических элементов есть, к примеру, дефлекторы на краях переднего бампера. Если начать толкаться, они отвалятся – и это сразу же скажется на темпе.

Кстати, высокий уровень прижимной силы и наличие на автодроме быстрых поворотов делают эту гонку весьма требовательной в плане физики. Сил здесь расходуешь много».

Здесь стартуют сильные гонщики из других чемпионатов

GT World Challenge Endurance Cup – турнир, этапом которого является «24 часа Спа» и в котором экипаж Тимура Богуславского сейчас занимает второе место – считается весьма престижным, но все-таки редко привлекает звезд первой величины. Но суточная гонка в Арденнах на фоне остальных этапов стоит особняком – поэтому в списке участников можно встретить весьма известных гонщиков. К примеру, в этом году одной из Ferrari управляет Джанкарло Физикелла, на счету которого три победы в гонках Формулы 1. А другой – Камуи Кобаяши, известный не только как экс-пилот Ф1, но и как многократный призер «Ле-Мана» и двукратный победитель «24 часов Дайтоны».

Один из завсегдатаев «24 часов Спа» – Маро Энгель. Несколько лет он выступал за Mercedes в DTM, а теперь является одним из лучших пилотов штутгартской марки в гонках GT Фото: Alexander Trienitz

Правда, в этот раз на списке участников сказалась непростая эпидемиологическая ситуация. Поскольку вот уже несколько лет одними из лидеров гонки являются экипажи на Audi, немецкая марка ежегодно усиливает их звездами DTM. К примеру, в прошлом году одним из купе Audi R8 поочередно управляли Рене Раст, Нико Мюллер и Робин Фрейнс, которые сейчас занимают первые три места в общем зачете немецкого турнира и в следующие выходные будут бороться за титул на последнем этапе в Хоккенхайме.

На этот раз лидеров DTM планировалось распределить по разным экипажам – однако в итоге Audi предпочла не рисковать лишний раз здоровьем своих пилотов. Впрочем, несколько известных по DTM имен в списке участников по-прежнему фигурируют – к примеру, Фердинанд Габсбург, который недавно впервые в карьере поднялся на подиум.

Из пилотов категории GT можно выделить заводских гонщиков Porsche и Ferrari. Главным объектом приложения усилий для них является чемпионат WEC – но в нем сейчас лидируют пилоты Aston Martin, которые среди прочего выиграли и гонку в Ле-Мане. Если британцы в итоге возьмут титул, победа в Спа может стать для немцев или итальянцев своего рода утешительным призом. На Ferrari среди прочих поедут победители прошлого Ле-Мана (Каладо, Пьергуиди и Серра), а на Porsche – позапрошлогоднего (Кристенсен, Эстре, Вантхор).

Прошлогодняя суточная гонка в Спа стала триумфом Porsche. Купе 911 финишировали на двух первых местах, выиграл экипаж Эстре-Кристенсен/-Литц (на фото) Фото: Erik Junius

И конечно, погода здесь может подкинуть немало сюрпризов

«Был период, когда состояние трассы было непонятным. Причем это имело место ночью, – вспоминает Тимур Богуславский прошлогоднюю гонку, которую (после старта с пит-лейна после взрыва мотора на тренировках) экипаж россиянина закончил на 17-м месте. – Трасса подсыхала – и дождевые покрышки уже не казались оптимальным выбором. На сликах в теории можно было ехать гораздо быстрее – но только при условии, что не допустишь ошибок. А не допустить их было сложно, так как асфальт все-таки оставался влажным – и порой было ощущение, что ты на летних покрышках едешь по голому льду».

Появления льда на асфальте Спа ждать не приходится – но снег, как мы помним по прошлогоднему этапу WEC, пойти вполне может.

В Спа находится место и время и для воды, и для огня Фото: Marc Fleury

Как справятся участники «24 часов Спа» (и экипаж Тимура Богуславского) со всеми сложностями гонки – проще всего будет увидеть с помощью прямой трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в субботу в 16:00 по московскому времени – и продлится даже дольше чем сутки (так как будет включать предстартовую процедуру и церемонию награждения).