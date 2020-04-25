Вольф о вложении в Aston Martin: К Формуле 1 это не относится

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал свои инвестиции в компанию Aston Martin. Слухи упорно отправляли Вольфа на роль руководителя британского автопроизводителя, однако в итоге Тото ограничился ролью совладельца, вложив в компанию 42 млн евро. По словам австрийца, покупка акций не скажется на его работе в Mercedes.

«Стоимость акций сейчас очень низкая, а продуктовая линейка Aston Martin при этом отличная, – пояснил Вольф в интервью австрийской газете Österreich. – В частности, это новый внедорожник DBX, первый Aston Martin на каждый день. И это мое личное финансовое вложение, которое к Формуле 1 никак не относится. После пандемии жизнь будет налаживаться, вы снова пойдете покупать машины.

Мое руководство отлично отнеслось к этой сделке. Мы будем поставлять моторы команде Aston Martin и также поставляем двигатели для их дорожных машин. У самого Daimler есть 5% акций Aston Martin. Что касается слухов о моем участии в руководстве британской компании, то я отвечу словами Ники Лауды: «полная херня».

Вольф также вспомнил трехкратного чемпиона мира в связи с коронавирусом: «Лауда был прагматиком, но он также был и голосом нации. Сейчас я часто представляю его рядом с собой. Я все чаще спрашиваю себя – что бы он сказал о происходящем?»