Стролл уволил главу Aston Martin и заменил его ветераном Ferrari

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Основной владелец компании Aston Martin и одноименной команды Формулы 1 Лоуренс Стролл уволил гендиректора автопроизводителя Тобиаса Моерса с его поста с указанием в двухнедельный срок сдать все дела.

Моерс не проработал на этой должности и двух лет. Ранее он был переманен Строллом с поста главы подразделения AMG концерна Mercedes. Причиной отставки считаются разногласия в стратегии развития бренда.

Новым главой Aston Martin стал Амедео Фелиса, который уже работал в компании неисполнительным директором. Фелиса известен как бывший глава компании Ferrari. Он инженер по образованию, проработал в Маранелло на разных должностях 26 лет, в том числе и в позиции гендиректора, после чего в 2016 году ушел в отставку.

Кроме того, Стролл назначил главным конструктором своей компании Роберто Федели. Этот итальянец также пришел из Ferrari, где в частности создал суперкар SF90 Stradale, ставший первой гибридной моделью компании.