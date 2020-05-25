Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Автомобили / Новость

Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG

Поделились
Комментарии
Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
25 мая 2020 г., 12:17

Владелец компании решил уволить Энди Палмера с руководящей должности. Его место займет Тобиас Моерс

Лоуренс Стролл выбрал человека, который возглавит Aston Martin. С самого момента покупки этого автопроизводителя слухи называли Тото Вольфа в качестве возможного босса компании. В итоге австриец ограничился тем, что купил акции Aston Martin, но возглавлять бизнес не стал. И теперь владелец компании подобрал директора.

По информации Financial Times, новым боссом Aston Martin станет Тобиас Моерс. Сейчас он управляет Mercedes AMG: это подразделение концерна Daimler, которое выпускает наиболее быстрые и дорогие модели Mercedes-Benz, а также отвечает за автоспортивную программу немецкой марки. 

Энди Палмер, который сейчас возглавляет Aston Martin, будет уволен, следует из заметки. Палмер считается тем человеком, кто организовал партнерство между Aston Martin и командой Формулы 1 Red Bull Racing. В рамках этой сделки Aston Martin стал титульным спонсором гоночного коллектива, а технический директор Red Bull Эдриан Ньюи разработал для британской компании гиперкар Valkyrie.

Читайте также:

Следующая новость
Зачем концерну Renault команда в Формуле 1? Абитбуль объяснил

Предыдущая новость

Зачем концерну Renault команда в Формуле 1? Абитбуль объяснил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Автомобили , Формула 1
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

7 худших гонщиков в истории Формулы 1 по версии Motorsport.com

2
Формула 1

Феттель остался один. Как Вольф поспособствовал разрыву Себа с Ferrari

3
Формула 1

Боттас задумал перейти в Red Bull. Хорнер уже на связи

4
Автомобили

Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG

5
Формула 1

Анализ: Сайнс занял в Ferrari место Квята?

Самое важное:

Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG
Auto

Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG

Зачем концерну Renault команда в Формуле 1? Абитбуль объяснил
F1

Зачем концерну Renault команда в Формуле 1? Абитбуль объяснил

В Daimer отказали синтетическому топливу в праве на существование
Auto

В Daimer отказали синтетическому топливу в праве на существование

Aston Martin отчитался о гигантских убытках из-за коронавируса
Auto

Aston Martin отчитался о гигантских убытках из-за коронавируса

Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»
PSC

Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.