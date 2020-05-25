Лоуренс Стролл выбрал человека, который возглавит Aston Martin. С самого момента покупки этого автопроизводителя слухи называли Тото Вольфа в качестве возможного босса компании. В итоге австриец ограничился тем, что купил акции Aston Martin, но возглавлять бизнес не стал. И теперь владелец компании подобрал директора.

По информации Financial Times, новым боссом Aston Martin станет Тобиас Моерс. Сейчас он управляет Mercedes AMG: это подразделение концерна Daimler, которое выпускает наиболее быстрые и дорогие модели Mercedes-Benz, а также отвечает за автоспортивную программу немецкой марки.

Энди Палмер, который сейчас возглавляет Aston Martin, будет уволен, следует из заметки. Палмер считается тем человеком, кто организовал партнерство между Aston Martin и командой Формулы 1 Red Bull Racing. В рамках этой сделки Aston Martin стал титульным спонсором гоночного коллектива, а технический директор Red Bull Эдриан Ньюи разработал для британской компании гиперкар Valkyrie.