Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1

Любой болельщик Формулы 1 рано или поздно задается вопросом: как можно оказаться за рулем болида? Как правило, эта мысль приходит в голову уже в том возрасте, когда начинать карьеру профессионального гонщика Формулы 1 уже поздно. Правда, пример Шаноха Ниссани доказывает, что не поздно никогда – почитайте его историю, если хотите узнать, как пробиться в Ф1 в 38 лет.

И все же допустим, что в Формулу 1 вас не позовут. Но погонять все равно хочется. А что если просто взять и купить себе болид Формулы 1? Арендовать на время трассу и привезти его туда. Ну и ездить в свое удовольствие.

Разумеется, для этого нужно быть очень богатым человеком. Но даже если так, идея все равно не выглядит простой в реализации. Что же, вот рассказ о том, как купить машину Формулу 1 и еще три быстры гоночных автомобиля, с которыми будет значительно меньше проблем.

Формула 1

Первое, что нужно знать при покупке болида Формулы 1 – новый никто не продаст. Только подержанный. Новые машины Ф1 нужны самим командам, так что если хотите по-настоящему свежий болид – покупайте команду целиком. Ну или создавайте ее с нуля. Обойдется это в пару-тройку сотен миллионов долларов. Есть примеры:

Второе, что нужно знать: подержанную машину купить будет тоже не так просто. Прошлогоднюю никто не продаст. И позапрошлогоднюю тоже. Дело в том, что команды даже из конца пелотона очень бережно хранят свои секреты, чтобы конкуренты не смогли купить, разобрать и подсмотреть технические ноу-хау.

Из-за этого самый свежий болид, который можно встретить на рынке, будет эпохи прежнего технического регламента – года 2013-го или старше. Есть варианты и подешевле – из девяностых или восьмидесятых. Еще более ранние формулы представляют больше художественную, а то и антикварную ценность, а потому будут стоить дороже.

К покупке болида стоит накопить несколько сотен тысяч долларов. Если есть желание взять не самый дешевый, а все же выбрать тот, что больше понравится, то лучше сразу выделить пару миллионов долларов. Цена зависит от того, какую историческую ценность имеет та или иная машина. За эти деньги вы получите… недвижимость. В болиде не будет стоять ни мотора, ни коробки передач.

Так что приготовьтесь к тому, что для заездов понадобится подходящий двигатель, настроенная подвеска и команда хотя бы из 15 механиков, чтобы привезти все это на трассу и подготовить к заезду. И тогда да: можно будет почувствовать себя Льюисом Хэмилтоном или Михаэлем Шумахером. Даже водительские права не нужны, не говоря уже о суперлицензии. Разве что придется пройти медкомиссию.

Пожалуй, самый простой способ предложила этой зимой британская фирма Tour de Force, она же TDF. Ее спецы раздобыли пять машин из Формулы 1 2011 года: две Sauber и три Marussia. После чего перебрали подвески, а также установили на автомобили собственные двигатели. Вместо атмосферных V8 появились рядные турбочетверки объемом 1,73 литра мощностью более 600 лошадиных сил. Вместо семиступенчатых коробок – шестиступенчатые. Плюс, поскольку FIA все равно вас не оштрафует, машины удалось сделать существенно легче.

Marussia TRF F1

В итоге вы получаете настоящий болид Формулы 1, который по динамике уступает оригиналу всего 5%. Зато настроен он более по-граждански, а значит непрофессионалу будет легче с ним справится.

Цена вопроса – $1,9 млн. Плюс плата за аренду трассы и за работу механиков TDF, без которых машина все равно не поедет. Ну и ресурса мотора хватит лишь на три тысячи километров – это дистанция десяти гонок Формулы 1. После этого нужно будет покупать новый двигатель.

Из плюсов: разгон до 100 км/ч менее чем за две секунды, максималка более 320 километров в час и перегрузки в 4G. Но мы бы на вашем месте не стали сразу отдавать два миллиона долларов, а уточнили: вдруг TDF готовы за пару сотен тысяч устроить предварительный тест-драйв? Контакты можно найти на сайте, но учтите: сейчас компания на карантине.

Ariel Atom

Все вышеперечисленное слишком сложно? Хочется формулу, на которой можно будет доезжать до трассы по дорогам общего пользования и которой не потребуется команда из 15 человек? Что-то подобное действительно существует. Встречайте Ariel Atom.

Идея этой машины впервые была реализована в Великобритании в 1996 году. Что, если построить максимально быстрый автомобиль, но в качестве технического регламента взять правила сертификации дорожных машин? Вот что получается с такими вводными.

Ariel Atom 4 Фото: Motor1 Hungary

По сути это открытый болид, в котором нет ни крыши, ни боковых окон: за доплату можно заказать лишь небольшое ветровое стеклышко. Трубчатая рама, полностью независимые подвески открытых колес, которые согласно требованиям прикрыли крылышками, центральное расположение двигателя, задний привод.

Вес – 595 килограмм, это меньше, чем у современных болидов Формулы 1. При этом управлять машиной можно с обычными правами. Даже прокатить кого-то вполне реально – автомобиль двухместный.

Подвеска полностью регулируется, причем делается это вручную, обычным ключом. Изначально настройкой шасси занималась компания Lotus, которая знает толк в управляемости.

Несмотря на то, что Atom с момента своего появления внешне мало изменился, нынешнее его поколение – уже восьмое. За все эти годы машина оснащалась самыми разными моторами, причем самый мощный вариант долгое время мог похвастать рекордом круга трассы Top Gear, где испытываются только машины для дорог общего пользования.

Нынешний Ariel Atom оснащается двухлитровым мотором Honda с компрессором, который выдает до 350 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у этой машины менее трех секунд, а вот максимальная скорость невелика – всего 261 км/ч. Зато в отличие от Формулы 1 Atom еще вашим внукам послужит: ресурс мотора Honda рассчитан на сотни тысяч километров. Радует и цена – от $75 тысяч. В Великобритании эта машина стоит немного дороже.

BAC Mono

Аббревиатура BAC напоминает имена китайских автоконцернов, но на деле это британская фирма из Ливерпуля. Компания выпускает единственную модель – Mono. Внешне машина чуть меньше похожа на формулу, нежели Atom, но по своей сути даже ближе к настоящему болиду.

Главное отличие – Mono является одноместным автомобилем. Это позволило снизить вес до 540 килограмм. Машина обладает стальным каркасом, остальные детали сделаны из армированного пластиком волокна.

Мотор объемом 2,5 литра развивает те же 340 л.с., что и в Ariel Atom, но в случае BAC двигатель – атмосферный. Со всеми вытекающими преимуществами в виде отсутствия турбоямы. Сделан он знаменитой компанией Cosworth на основе стандартного блока Ford. И это гоночный двигатель, так что о ресурсе как у Honda Civic даже не мечтайте. Коробка передач не механическая, а автоматизированная: похожие ставятся на болиды Формулы 3.

BAC Mono Фото: Jeff Bloxham / Motorsport Images

Кстати, если в Atom мотор стоит в центре и поперечно, то создатели Mono разместили агрегат продольно, сделав двигатель частью силовой структуры кузова: это также роднит машину с болидами Формулы 1.

Динамика разгона впечатляет. До сотни машина разгоняется за 2,8 секунды, а ее максимальная скорость превышает 270 км/ч.

На первый взгляд Mono выглядит отличным вариантом для желающих как следует погонять. Но при прямом сравнении BAC не удается как-то существенно превзойти тот же Atom. К тому же новичок, который выпускается с 2011 года и недавно пережил существенную модернизацию, обойдется вам значительно дороже – более 200 тысяч долларов. Вот сайт производителя.

Caterham Seven

Строго говоря, эта легендарная машина по современным меркам не совсем является формулой или болидом. Но эти нюансы не делают Caterham менее привлекательным вариантом. Из всей нашей подборки модель Seven – самая медленная. Но в то же время и самая эмоциональная машина.

Caterham Seven 620R

Да, по фото вы уже должны были понять: без погружения в историю тут дело не обойдется.

Итак. В середине прошлого века в Великобритании жил и прекрасно обходился без смартфонов и интернета выдающийся автомобильный конструктор Колин Чепмен. Он известен как основатель команды и автопроизводителя Lotus.

Колин Чепмен и машины Lotus F1 Фото: Motorsport Images

Имя Lotus уже встречалось в этой статье: специалисты этой фирмы работали над Ariel Atom. Но в пятидесятые Lotus только начинал завоевывать гоночные трассы, а позже и дороги общего пользования.

Колин Чепмен совершил революцию в постройке гоночных машин, поставив характеристики шасси выше возможностей двигателя. Все равно, сколько у тебя мощности, когда твоя машина ничего не весит и обладает отличной управляемостью.

По этому принципу Чепмен строил болиды для Формулы 1, этот же принцип он перенес в гражданское автомобилестроение. И не просто перенес: первыми машинами Lotus стали гоночные болиды, просто адаптированные для дорог общего пользования.

Именно такой стала легендарная модель Lotus 7, которая появилась в 1957 году. Классическая для тех лет гоночная машина из трубчатой пространственной рамы и алюминиевой облицовки с классической компоновкой двигателя и трансмиссии. Хуан-Мануэль Фанхио гонялся на чем-то подобном.

Lotus Seven Фото: Эрик Гилберт Рик Литтл за рулем Lotus Seven 1959 года Фото: Майкл ДиПлеко

Чтобы этот автомобиль можно было продавать простым покупателям, в компании Чепмена придумали отличный вариант. Машина продавалась не целиком, а в виде набора запчастей. Из этого набора покупатель сам собирал автомобиль. По тогдашним законам подобный болид считался самоделкой, а для самоделок технические регламенты были куда более толерантны. Даже налог с покупки можно было не платить.

Не хотите собирать сами? Попросите официального дилера. Одним из таких дилеров в Великобритании была компания Caterham. И после того, как в 1972 году Lotus прекратил производство модели Seven, Caterham выкупила оборудование и продолжила постройку машин уже под собственной маркой.

Производство продолжается по сей день. Речь о очень легких машинах массой около полутонны. С передним расположением мотора, механической коробкой и классическим задним приводом.

Caterham Seven SuperSprint

Моторы используются от обычного Ford Focus разной степени форсировки. Вы знали, что простой атмосферный 1,6, который ставился на Ford Focus второго и третьего поколения, способен разогнать легкий автомобиль до 100 км/ч не за 11,8, а за 5 секунд? А двухлитровый и с компрессором – уже менее чем за три секунды.

Стоит Catarhem в Великобритании от 27,5 до 50,5 тысяч фунтов стерлингов. Согласитесь, джентльмены, чертовски выгодная покупка! Ознакомиться можно здесь.