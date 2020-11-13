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Автомобили / Пресс-релиз

Сеть Motorsport объявляет о запуске Motor1.com Индонезия

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Сеть Motorsport объявляет о запуске Motor1.com Индонезия

id.motor1.com даст старт расширению автомобильной платформы в Азии

Motorsport Network, глобальная интегрированная цифровая платформа для поклонников автомобилей и гонок, рада объявить о расширении своей всемирной программы благодаря появлению 11-й редакции Motor1.com.

Глобальная сеть Motor1.com является уникальной с точки зрения автомобильной журналистики, будучи единственным брендом, который представлен в таком большом количестве регионов по всему миру. В общей сложности у сети Motor1.com 30 миллионов визитов ежемесячно, за этот же период публикуется более 50 экспертных обзоров новых машин.

На четвертый год после запуска Motor1.com стала крупнейшей автомобильной платформой в мире, успешно сочетая независимые и сфокусированные на местных рынках редакции, которые работают в 11 странах и пишут на 10 языках.

Филиппо Сальца, президент автомобильного направления Motorsport Network сказал: «Автомобильная индустрия играет важную роль в экономике Индонезии благодаря многочисленным производствам основных международных производителей. Годовые продажи составляют около 1 миллиона машин, а интерес к автомобилизму весьма высок. Мы рады запустить 11-ю редакцию Motor1.com и самую первую в Азии, и нацелены продолжать расширение нашей автомобильной платформы в ближайшие месяцы, выходя на новые рынки и открывая новые редакции в рамках нашей стратегии роста».

Бима Саид, глава Motorsport Network в Индонезии, добавил: «Мы невероятно рады запуску Motorsport Network в Индонезии. Начало работы id.motor1.com наравне с id.motorsport.com обеспечит нам наиболее полное и всеобъемлющее освещение для всех поклонников машин и гонок на нашем архипелаге. Здесь много страстных болельщиков, и мы намерены предоставить им самый лучший местный и международный контент во всем, что связано с автомобильной темой».

Новый логотип сайта Motor1.com создан студией Pininfarina

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