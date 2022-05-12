С 29 по 31 мая в Модене пройдет шоу Cavallino Classic

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После громкого успеха прошлогоднего автомобильного шоу Cavallino Classic, мероприятие возвращается в Модену, город Энцо Феррари, чтобы тем самым отпраздновать 75-летие созданной им автомобильной компании.

Cavallino Classic в Модене пройдет в поместье Casa Maria Luigia. Гости смогут насладиться представленными классическими и гоночными автомобилями, а также изысканной едой от Массимо Боттура, шеф повара расположенного в Модене ресторана Osteria Francescana, у которого три звезды Michelin.

Cavallino Classic Modena: 29 – 31 мая, 2022 1 / 3 Фотограф: Canossa Events Cavallino Classic Modena: 29 – 31 мая, 2022 2 / 3 Фотограф: Canossa Events Cavallino Classic Modena: 29 – 31 мая, 2022 3 / 3 Фотограф: Canossa Events

Мероприятие состоится с 29 по 31 мая. Для экспозиции будет отобрано всего 20 машин.

Автомобили Ferrari самых разных эпох и моделей будут показаны в исторических местах Модены, таких как городской собор, башня Гирландина и площадь Пьяцца Гранде. Это тот случай, когда автомобили служат главным украшением всего региона Эмилия-Романья и главной моторной столицы этой земли – Модены.