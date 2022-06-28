Red Bull выпустит гиперкар с граунд-эффектом и турбированным V8

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Команда Red Bull объявила о намерении выпустить эксклюзивный двухместный гиперкар в 2025 году. Модель, которую сделают ограниченным тиражом в 50 экземпляров, станет первой машиной с именем Red Bull, которую можно будет купить. Правда, ездить на ней придется только по гоночным трассам, так как для дорог общего пользования ее сертификация не планируется.

Машину назовут RB17. Это «пропущенный» индекс в линейке болидов Red Bull, который должен был быть присвоен шасси 2021 года. Однако из-за заморозки правил «Быки» в прошлом сезоне использовали почти такую же машину, как и RB16 2020 года. Потому, тогда ее назвали RB16B, а индекс RB17 так и остался неиспользованным. Сейчас Макс Ферстаппен и Серхио Перес выступают на болидах RB18.

Разработкой гиперкара займется главный конструктор команды Эдриан Ньюи. Для него это не первый подобный опыт: в годы сотрудничества Red Bull с компанией Aston Martin Ньюи помогал конструировать гиперкар Valkyrie

Новинка получит турбированный мотор V8 мощностью 1100 лошадиных сил. В аэродинамике будет активно использоваться граунд-эффект, которым знамениты машины Формулы 1 2022 года. По обещанию Red Bull, гиперкар не уступит в динамике болиду Ф1.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл