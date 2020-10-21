Обновленный Bentley Bentayga доехал до Москвы

До конца года дилеры марки Bentley передадут покупателям первые предназначенные для российского рынка экземпляры обновленного внедорожника Bentayga. Первый автомобиль бренда, выполненный в весьма популярном ныне, но не слишком привычном для британцев формате, был подвергнут рестайлингу через 5 лет после запуска в производство.

Как и должно быть в этом случае, главный акцент сделан на деталях. К примеру, на 22-х форсунках омывателя (причем с подогревом), которыми укомплектованы новые дворники. Или 82-х светодиодах, из которых состоит каждый блок передней оптики – само собой, фары могут адаптироваться к актуальным условиям, отталкиваясь при этом от трех базовых режимов ближнего света (город, загородная дорога и магистраль).

Подстраивается обновленный внедорожник и под дорожное покрытие – с помощью продвинутого набора режимов движения. Четыре предназначены для разных типов дорог, еще четыре – для сложных покрытий вроде песка или снега. Восьми вариантов покупателям Bentayga должно хватить на все случаи жизни. Ключевые агрегаты остались прежними. «Бюджетный» вариант укомплектован V-образной «восьмеркой» с двумя турбинами, которая развивает 550 л.с. (разгон до сотни за 4,5 с и 290 км/ч максималки). Версия Speed имеет под капотом 12-цилиндровый двигатель мощностью 630 л.с.

Как нетрудно догадаться, наибольшего прогресса британцы добились в сфере бортовой электроники. Приборная панель, экран мультимедийной системы, планшет для задних пассажиров – все это увеличилось в размерах, стало быстрее работать и приобрело дополнительный функционал.

Стартовая цена обновленного Bentayga в России составит 14 923 000 рублей.