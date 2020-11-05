Новый логотип сайта Motor1.com создан студией Pininfarina

Майами, 5 ноября, 2020 - Motor1.com, подразделение Motorsport Network и глобальная цифровая платформа с 30 миллионами пользователей, поменяла логотип на новый, разработанный студией Pininfarina.

Через пять лет после появления бренда Motor1 его фирменный стиль был доработан – он стал современнее и динамичнее, но по-прежнему узнаваем и сохраняет преемственность в рамках платформы, которая работает в 10 странах по всему миру. Реализация проекта совпала с празднованием 90-летия знаменитого дизайн-ателье и позволила лишний раз подчеркнуть глобальный характер проекта Motor1.

Ключевое изменение – замена квадрата, заполнявшего пространство вокруг цифры 1 на круг. Обязательным элементом логотипа станет флаг соответствующей страны. Также доработан и стал более современным шрифт надписи.

Новый фирменный стиль был представлен в рамках онлайн-презентации, которая осуществлялась из штаб-квартиры Pininfarina в Турине. В мероприятии приняли участие Паоло Пининфарина (президент компании), Филиппо Сальца (президент автомобильного подразделения Motorsport Network) и Алессандро Лаго (президент Motor1.com в Италии). Частью презентации стала демонстрация документального фильма, в подробностях рассказавшего о процессе создания логотипа.

Филиипо Сальца, президент автомобильного подразделения Motorsport Network: «Пользователями нашей платформы являются больше 50-ти миллионов человек, которые говорят на 9-ти разных языках. А вот язык дизайна – един для всех, и поэтому мы считали особо важным привлечь для работы над ним настоящих мастеров своего дела».

Паоло Пининфарина, Pininfarina S.p.A: «За 90 лет своей истории наша компания работала со многими знаменитыми брендами – почему бы нашим клиентом не стать глобальному автомобильному СМИ? Наши ценности универсальны, их можно воплотить в поездах, яхтах, зданиях и даже событиях. При этом мы стараемся визуально воплотить в своих работах дух бренда, и новый логотип Motor1 – новый пример этого».

Джон Нефф, главный редактор проекта Motor1.com: «Pininfarina – лучший пример того, насколько сильным и важным компонентом является дизайн для проекта в целом. Мы крайне рады, что студия Pininfarina, с именем которой связано появление на свет многих культовых автомобилей, взялась за эту столь важную для нас работу – которая отмечает начало новой фазы в истории нашей компании».

Подробнее о Motor1.com

Motor1.com – крупнейший в мире сайт об автомобилях, созданный как для покупателей новых или подержанных машин, так и для увлекающихся автомобильной темой. Сайт освещает максимально широкий тем и использует максимально широкий спектр форматов, включая видеоформаты. В настоящий момент семья Motor1 включает 10 сайтов на 9-ти языках.

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц больше 60 миллионов человек вступают в контакт с цифровым контентом на платформе Motorsport Network: они покупают, учатся, развлекаются и развлекают, поддерживая в себе страсть к автомобилям и гонкам или делясь этой страстью с другими.

Мы держим руку на пульсе автомобильной и автоспортивной отрасли, обеспечивая своим клиентам уникальный контент и исключительный уровень экспертизы. Комплексный подход охватывает информационное обеспечение, организацию мероприятий, продажу билетов, проекты в сфере киберспорта. Мы используем самостоятельно разработанные технологий и современные цифровые сервисы, чтобы постоянно изучать и улучшать собственные проекты с целью лучше удовлетворять потребности аудитории.

Подробнее о Pininfarina S.p.A

Компания является крупнейшим авторитетом в сфере стиля и дизайна и знаменита своей способностью создавать бессмертные образы, объединяющие в себе элегантность, лаконичность и современность. Основанная в 1930 года компания из маленькой мастерской превратилась в международного игрока. Сегодня она занимается промышленным и интерьерным дизайном, работой с проектами в автомобильной сфере и сфере морского транспорта.

Подразделения компании, которая с 2016 года входит в холдинг Mahindra, работают в Италии, Германии, США и Китае – а с 1986 года акции компании торгуются на биржах. В числе клиентов компании можно назвать такие бренды как Ferrari, Maserati и Alfa Romeo (автомобили), Princess и Rossinavi (яхты), Cyrela и Excem Real Estate (строительство), а среди проектов – диспетчерскую башню в новом аэропорту Стамбула и стадион Juventus.