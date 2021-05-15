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Автомобили Новость

Mitsubishi возродит свое гоночное отделение и бренд Ralliart

Автор:
, Главный редактор

Японская марка обещает вернуться к участию в гонках в «глобальном масштабе» – но деталей своего плана пока не раскрывает

Mitsubishi возродит свое гоночное отделение и бренд Ralliart

Новости о снижении, а то и потере той или иной автомобильной компанией интереса к автоспорту в последнее время появляются достаточно регулярно. Однако имеют место и исключения. В частности, в недавном отчете о деятельности компании Mitsubishi в 2020 году фигурировало и описание планов на нынешний год – а среди этих планов упоминалось «возрождение бренда Ralliart».

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Подразделение с таким именем появилось в структуре Mitsubishi в 1984 году и долгое время в разных формах отвечало за гоночные программы компании и участвовало в создании спортивных вариантов серийных автомобилей. Самыми яркими эпизодами истории Ralliart были четыре подряд чемпионских титула Томми Мякинена в мировом ралли в конце 90-х годов и многочисленные (11 в 16-ти гонках) победы в ралли-марафоне «Дакар» в конце XX и начале XXI века. Однако уже к 2010 году компания продала основные активы Ralliart или прервала партнерство с независимыми фирмами, работавшими под этой маркой.

Впрочем, пока информации о планах Mitsubishi крайне мало. Представлявший отчет генеральный директор компании Такао Като ограничился заявлением о «запуске линейки спортивных аксессуаров для серийных моделей и возвращением к участию в соревнованиях по в глобальном масштабе».

О том, насколько слабо Mitsubishi представлена в мировом автоспорте в настоящий момент, можно судить по результатам марки в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем успехи разных марок в гонках. Сейчас японский бренд делит с маркой Jeep последнее, 32-е место рейтинга и имеет на счету один-единственный балл – в то время как на счету лидеров, Mercedes и Toyota, уже больше 400 баллов.

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Марри назвал свой новый суперкар в честь Лауды. И представил его в день рождения Лауды

Предыдущая новость

Марри назвал свой новый суперкар в честь Лауды. И представил его в день рождения Лауды
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Об этой статье

Серия Автомобили
Автор Кирилл Качнов

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