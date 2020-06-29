McLaren получила в кредит 185 миллионов долларов

Совладелец McLaren нашел банк, который дал компании в долг. Речь идет о сумме в £150 млн: в пересчете на доллары по текущему курсу это $185 млн. Кредитором группы McLaren выступил Национальный банк Бахрейна. Это учреждение на 44% принадлежит суверенному фонду Mumtalakat, который, в свою очередь, владеет 56% акций McLaren.

Британскому автопроизводителю срочно потребовались деньги для обслуживания старых долгов. Компания, куда вместе с командой Формулы 1 входит производитель одноименных суперкаров, столкнулась с риском неплатежеспособности. В документах McLaren прямо сказано, что без полученных денег компания рисковала не дожить до 2021 года.

Чтобы McLaren смогла продолжать платить контрагентам, бизнесу понадобились £280 млн ($345 млн) к 17 июля 2020 года. Кредит от Национального банка Бахрейна покрыл часть этой суммы. Где McLaren собирается найти недостающие средства, пока неясно. Одним из вариантов может стать новый займ под залог базы и коллекции старых машин Формулы 1.

Возможность заложить эту коллекцию сейчас оспаривают прежние кредиторы компании. Они утверждают, что McLaren еще не расплатилась по старым долгам. В McLaren с такой трактовкой не согласны: там считают, что выполнили все свои обязательства и теперь могут повторно заложить исторические гоночные болиды вместе со зданием штаб-квартиры.