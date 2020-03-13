McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

Бетон. Советские панельные многоэтажки. Кусок брезента, который накрывает нечто непонятное. Нет, там не будет полчища зомби. Там будет McLaren 650S Chernobyl Edition.

Компания McLaren не имеет отношения к этому видеоролику. За Чернобыль Эдишн ответственны тюнинговые ателье Armytrix и Liberty Walk. И это не просто шизоидное видео: спецмодификация суперкара действительно существует. От «обычного» 650S «чернобыльская» версия отличается раскраской, задним антикрылом и особой системой выхлопа.