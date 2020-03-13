McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали
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13 мар. 2020 г., 10:47
Тюнинг-ателье Armytrix и Liberty Walk создали особую версию суперкара McLaren 650S. Источником вдохновения для этой модификации стала радиоактивная зона заражения в Украине
Бетон. Советские панельные многоэтажки. Кусок брезента, который накрывает нечто непонятное. Нет, там не будет полчища зомби. Там будет McLaren 650S Chernobyl Edition.
Компания McLaren не имеет отношения к этому видеоролику. За Чернобыль Эдишн ответственны тюнинговые ателье Armytrix и Liberty Walk. И это не просто шизоидное видео: спецмодификация суперкара действительно существует. От «обычного» 650S «чернобыльская» версия отличается раскраской, задним антикрылом и особой системой выхлопа.
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McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали
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