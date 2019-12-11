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Автомобили / Новость

Racing Point поможет Марри создать машину за 2 млн фунтов

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Racing Point поможет Марри создать машину за 2 млн фунтов
Автор:
11 дек. 2019 г., 07:56

Легендарный конструктор будет работать с командой Racing Point над аэродинамикой своего суперкара T.50, который планируется представить в мае.

Бывший конструктор Brabham и McLaren Гордон Марри и его коллеги из Gordon Murray Design будут использовать аэродинамическую трубу Racing Point в Брэкли и сотрудничать с инженерами команды.

На первом официальном изображении T.50 видно, что у машины появится вентилятор, который служит для создания разреженного воздуха под днищем с целью увеличения прижимной силы – как у Brabham BT46B, который Марри разработал в 1978 году. Тогда эта машина единственный раз вышла на старт – на Гран При Швеции под управлением Ники Лауды, выигравшего гонку, – а потом была запрещена.

Слайдер
Список

1/3

Фотограф: Gordon Murray Design

2/3

Фотограф: Gordon Murray Design

3/3

Фотограф: Gordon Murray Design

Планируется, что будет построено 100 таких машин по цене 2 миллиона фунтов каждая (не считая налоги). Большинство машин уже обзавелись клиентами, а поставки начнутся в январе 2022 года.

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В Gordon Murray Design утверждают, что T.50 будет иметь шесть различных режимов работы аэродинамики для разных сценариев, чтобы сбалансировать сцепление и производительность автомобиля. На самом экстремальном режиме – Vmax – машина на максимуме задействует вентилятор, использует дополнительную мощность от 48-вольтового стартового генератора и инерционное давление воздуха, повышая мощность до 700 л.с.

Автомобиль будет весить 950 кг и оснащаться сделанным на заказ мотором Cosworth V12, который раскручивается до 12 100 оборотов в минуту. Как и в созданном Марри McLaren F1, в кокпите будет три сиденья и центральное расположение водителя.

«Ф1 остается моей глубокой страстью, поэтому партнерство с Racing Point для разработки T.50 чрезвычайно интересно, – сказал Марри. – Я мечтал создать дорожную машину с вентилятором, ведь я разработал Brabham BT46B для Ф1 в 1978-м [на фото ниже]. Система на T.50 гораздо более сложная, чем у Brabham, и в работе над ней опыт и ресурсы Racing Point будут чрезвычайно полезны».

Brabham BT46B Alfa Romeo

Brabham BT46B Alfa Romeo

Фото: Ercole Colombo

Сделка с Racing Point говорит о том, что команда Марри смещает фокус с компьютерного моделирования потоков на реальные испытания. В аэродинамической трубе в Брэкли будет использоваться модель в 40-процентном масштабе.

«Работа над T.50 с Gordon Murray Automotive – это честь и привилегия для всех в Racing Point, – сказал владелец команды Лоуренс Стролл. – Наши специалисты по аэродинамике задействуют нашу аэродинамическую трубу, чтобы использовать самые последние знания и опыт из Ф1 для проекта T.50, гарантируя, что революционная концепция вентилятора Гордона полностью реализует свой потенциал.

Я восхищался дизайнерскими и инженерными навыками Гордона Марри с начала работы в Ф1, поэтому мне очень приятно поддерживать этот проект, который действительно переписывает правила аэродинамики».

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Об этой статье

Серия Автомобили , Формула 1
Автор Адам Купер

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