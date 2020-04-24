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Как Лоуренс Стролл изменит Aston Martin

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Как Лоуренс Стролл изменит Aston Martin
24 апр. 2020 г., 10:36

Компания со 107-летней историей получила шанс шагнуть в светлое будущее благодаря канадскому миллиардеру

Появлению одного из самых знаковых британских автомобильных брендов предшествовала страсть к скорости у Лайонела Мартина – единственного ребёнка, появившегося в 1878 году в зажиточной семье промышленников из Корнуолла. Его одержимость набирающими в то время популярность колёсными транспортными средствами началась в раннем возрасте с велосипедов и впоследствии переключилась на автомобили.

В 1909 году любовь Мартина к быстрой езде на машине привела к конфликту с местной полицией и штрафу, за неоплату которого парень был отстранён от вождения на два года. Вернувшись на это время к хобби из недавнего прошлого – велосипедам – он встретил такого же энтузиаста, увлечённого гонками на двух колёсах, – Роберта Бамфорда.

Инженер по профессии и выходец из простой рабочей семьи Бамфорд также сходил с ума по машинам. Подружившись на этой почве, парни открыли в 1913 году совместный бизнес под вывеской Bamford & Martin. Сначала занимались продажей мотоциклов и автомобилей Singer в Лондоне, а также тюнингом. Затем увлеклись гонками по скоростному спуску в велосипедном парке Астон Хилл.

 

Первый прототип Aston Martin построили в марте 1915 года. За незамысловатый дизайн двухместному автомобилю дали прозвище Coal Scuttle («ведёрко для угля»). Этот Aston, cобранный на шасси Isotta-Fraschini 1908 года и оснащённый четырёхцилиндровым мотором Coventry-Simplex, по задумке авторов проекта должен был стать гоночной машиной наподобие Bugatti и таким образом задать вектор дальнейшего развития компании.

Обретая новую форму

Как и многие начинающие автопроизводители того времени, Aston Martin вскоре столкнулся с серьезной проблемой. Первая мировая война вынудила компанию на время остановить производство. Возникшие при этом финансовые трудности в конечном итоге привели к тому, что обанкротившуюся фирму в 1925 году пришлось продать. Несмотря на то, что автопроизводитель несколько раз переходил из рук в руки в течение последующих лет, увлечённость бренда гонками помогла ему сохранить хорошую репутацию.

С Aston Martin нужно считаться на гоночной трассе – это подчеркнул триумф бренда в 1959 году в «24 часах Ле-Мана». Тогда заводские пилоты Рой Сальвадори и Кэрролл Шелби одержали победу на болиде DBR1 с трёхлитровым мотором, а Морис Тринтиньян и Пол Фрер на другом DBR1 заняли второе место.

Экипаж Кэрролла Шелби и Рой Сальвадори на Aston Martin DBR1/300 команды David Brown Racing

Экипаж Кэрролла Шелби и Рой Сальвадори на Aston Martin DBR1/300 команды David Brown Racing

Фото: Motorsport Images

Претерпев множество изменений на протяжении двадцатого века, Aston Martin уверенно следовал идее выпускать мощные и быстрые автомобили. Но уже делая акцент на дорожных моделях вроде DB5. Элегантное купе принесло марке известность в 1964 году благодаря Шону Коннери и фильму «Голдфингер», в котором актёр сыграл спецагента Джеймса Бонда.

В последующие годы Aston Martin стал синонимом роскоши благодаря таким моделям, как Vantage, DB9 и Rapide, сочетающим оригинальный дизайн, передовые инженерные решения и богатое оснащение.

Aston Martin DB5 Джеймса Бонда

Aston Martin DB5 Джеймса Бонда

Тем не менее автоспорт на протяжении десятилетий продолжил играть важную роль в развитии марки. В 2004 году это привело к партнерству между Aston Martin Racing и инжиниринговой группой Prodrive. Плодами работы альянса стали многочисленные победы, включая по меньшей мере четыре в классе GT в Ле-Мане. И именно гонки заняли ключевое место в стратегии дальнейшего развития компании Aston Martin, вновь подошедшей к переломному моменту своей истории.

Дорога в будущее

Ранее в этом году стало известно, что канадский миллиардер Лоуренс Стролл решил приобрести почти 20% акций Aston Martin в рамках привлечения в компанию инвестиций в общей сложности в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Известный многим как бизнесмен из сферы моды, сделавший состояние на вложении средств в такие бренды, как Tommy Hilfiger и Michael Kors, он ещё является поклонником и владельцем большого количества мощных автомобилей: как современных, так и классических. Также Строллу принадлежит команда Формулы 1 Racing Point, ранее известная под именем Force India. В сезоне 2021 года она сменит вывеску на Aston Martin.

Владелец команды Racing Point Лоуренс Стролл и гонщик этой команды Лэнс Стролл

Владелец команды Racing Point Лоуренс Стролл и гонщик этой команды Лэнс Стролл

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вместе с сыном Лансом (на фото выше), гонщиком команды Williams F1 до присоединения к Racing Point в прошлом году, Стролл рассказал Motorsport о том, какие огромные усилия необходимы для поддержания конкурентоспособности команды Формулы 1, а также об ожиданиях, связанных со знаковым британским брендом:

«Бренд с такой богатой родословной и историей, как у Aston Martin, должен конкурировать в автоспорте на высочайшем уровне. Я думаю, это самое захватывающее, что происходило в последнее время в Формуле 1, и невероятно волнительное для всех заинтересованных в спорте, особенно для болельщиков. Я не могу придумать лучшего названия для команды Формулы 1. Королевским гонкам нет равных, и мы используем это, чтобы представить бренд Aston Martin на ключевых рынках».

У Стролла уже есть успешный опыт в раскрутке именитых брендов. Его миллиардер получил в 1980-х годах, когда помогал продвигать марку Ralph Lauren в Европе. То же самое Стролл проделал и с Tommy Hilfiger в 1989 году.

Автомобильная индустрия - совсем другой мир, в которой огромные инвестиции, долгосрочное развитие и жесткая конкуренция являются обычным делом. Новые модели, такие как недавно представленный DBX – первый в истории Aston Martin кроссовер – вероятно, окажут решающую роль в оздоровлении компании в ближайшие годы. И они выйдут на мировой рынок во время, когда предстоит серьёзно побороться за прибыльность. Но Стролл настаивает, что он надолго в этом бизнесе:

«Я и мои соинвесторы продолжаем верить в будущее Aston Martin Lagonda. Лучшее тому подтверждение – 262 миллиона фунтов стерлингов, вложенных нами в основу финансовой безопасности компании. Это значительная часть из 536 миллионов фунтов стерлингов, которые будут инвестированы консорциумом и другими акционерами в это очень непростое время. Они дают компании необходимую стабильность для перезагрузки бизнеса и дальнейшего развития. У нас есть четкий план, чтобы всё было именно так. В частности, в следующем сезоне Aston Martin войдет в состав заводской команды Формулы 1, и я с нетерпением жду совместной работы с менеджментом для реализации этой программы».

Прилагаемые усилия также подкрепляются недавними новостями о том, что швейцарский фармацевтический магнат Эрнесто Бертарелли и глава команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Тото Вольф тоже включились в эту борьбу, став владельцами 3,4% и 4,8% акций британского автопроизводителя соответственно.

Конечно, следует учитывать сложное время, в которое мы живём. И что ждёт Aston Martin в дальнейшем, ещё только предстоит увидеть. Но если случится нечто подобное тому, что происходило с брендом за последнее столетие, скорее всего, скучно не будет.

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Серия Автомобили
Команды Aston Martin Racing В Магазин

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