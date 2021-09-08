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Автомобили Новость

Isuzu показала новый D-Max и «подписалась» на Total

Покупателям – внедорожную версию пикапа, производителю – качественные смазочные материалы

Isuzu показала новый D-Max и «подписалась» на Total

На прошедшей в Москве выставке Comtrans марка Isuzu провела российскую премьеру внедорожной версии пикапа D-Max, подготовленную совместно со знаменитым исландским тюнинг-ателье Arctic Trucks. Автомобиль получил имя АТ35 и поступит в продажу весной следующего года.

Процесс доработки пикапа начинается с усиления рамы и передней подвески, установки 6-миллиметровой металлической защиты нижней части кузова, расширителей колесных арок и грязевых шин BFGoodrich с внешним диаметров в 35 дюймов. Дорожный просвет вырастает до 275 мм. Кроме того, AT35 получает увеличенный до 140 литров (почти вдвое) топливный бак, лебедку с дистанционным управлением и шноркелем.

Двигатель и трансмиссию в Artic Trucks не трогали. Это означает, что в России пикап сохранит трехлитровый турбодизель на 190 л.с. и 450 Нм в сочетании с шестиступенчатыми механикой или автоматом и подключаемым полным приводом с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Также на выставке было объявлено, что с этого года поставщиком смазочных материалов для собирающейся в России коммерческой техники Isuzu, станет компания Total Vostok. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье и генеральный директор Total Vostok Паскаль Риго.

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