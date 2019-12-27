Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска

Год назад мы уже рассказывали вам о Джордане Тейлоре, гонщике, который вместе с Фернандо Алонсо выиграл «24 часа Дайтоны». Тейлор активно ведет социальные сети, иногда подшучивает над Льюисом Хэмилтоном и создает другие пародии. У него даже есть альтер эго – Родни Сэндсторм – карикатурный гоночный болельщик в обрезанных джинсах, облегающих солнцезащитных очках и яркой куртке Hendrick Motorsports.

Недавно Тейлор вместе со своим братом, вдохновленный нашумевшим электромобилем Cybertruck от Илона Маска, построил вот такой «кузов» для гоночного карта из картона, алюминиевой фольги и клейкой ленты. Он назвал его CyberKart и испытал на дорогах вокруг своего дома.

Шутку Тейлора в комментариях в инстаграме уже оценил пилот McLaren Ландо Норрис.