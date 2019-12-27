Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
R
WRC
Ралли Монте-Карло
23 янв.
-
26 янв.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Автомобили / Новость

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска

Поделились
Комментарии
Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
Автор:
27 дек. 2019 г., 09:19

Американский гонщик Джордан Тейлор, известный своим чувством юмора, сделал гоночный карт похожим на новинку от Tesla.

Год назад мы уже рассказывали вам о Джордане Тейлоре, гонщике, который вместе с Фернандо Алонсо выиграл «24 часа Дайтоны». Тейлор активно ведет социальные сети, иногда подшучивает над Льюисом Хэмилтоном и создает другие пародии. У него даже есть альтер эго – Родни Сэндсторм – карикатурный гоночный болельщик в обрезанных джинсах, облегающих солнцезащитных очках и яркой куртке Hendrick Motorsports.

Читайте также:

 
 

Недавно Тейлор вместе со своим братом, вдохновленный нашумевшим электромобилем Cybertruck от Илона Маска, построил вот такой «кузов» для гоночного карта из картона, алюминиевой фольги и клейкой ленты. Он назвал его CyberKart и испытал на дорогах вокруг своего дома.

 

Шутку Тейлора в комментариях в инстаграме уже оценил пилот McLaren Ландо Норрис.

 

Следующая новость
Racing Point поможет Марри создать машину за 2 млн фунтов

Предыдущая новость

Racing Point поможет Марри создать машину за 2 млн фунтов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Автомобили , IMSA
Пилоты Джордан Тейлор
Автор Денис Буденков

Самое читаемое

1
Формула 1

Все провалы Ferrari в 2019 году: от худшего к ужасному

2
Формула 1

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

3
Формула 1

130 дней до гонки. Как сейчас выглядит «Зандфорт»: видео

4
Формула 1

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

5
Формула 1

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

Самое важное:

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
Auto

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска

В 2020 году Volkswagen представит 34 новинки
Auto

В 2020 году Volkswagen представит 34 новинки

Спидстер Honda с умным рулем приучит водителей к автопилоту
Auto

Спидстер Honda с умным рулем приучит водителей к автопилоту

Ford заработает на фильме про борьбу с Ferrari
Auto

Ford заработает на фильме про борьбу с Ferrari

В Mulliner растянули Bentley Mulsanne специально для Китая
Auto

В Mulliner растянули Bentley Mulsanne специально для Китая

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.