Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
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Американский гонщик Джордан Тейлор, известный своим чувством юмора, сделал гоночный карт похожим на новинку от Tesla.
Год назад мы уже рассказывали вам о Джордане Тейлоре, гонщике, который вместе с Фернандо Алонсо выиграл «24 часа Дайтоны». Тейлор активно ведет социальные сети, иногда подшучивает над Льюисом Хэмилтоном и создает другие пародии. У него даже есть альтер эго – Родни Сэндсторм – карикатурный гоночный болельщик в обрезанных джинсах, облегающих солнцезащитных очках и яркой куртке Hendrick Motorsports.
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Недавно Тейлор вместе со своим братом, вдохновленный нашумевшим электромобилем Cybertruck от Илона Маска, построил вот такой «кузов» для гоночного карта из картона, алюминиевой фольги и клейкой ленты. Он назвал его CyberKart и испытал на дорогах вокруг своего дома.
Шутку Тейлора в комментариях в инстаграме уже оценил пилот McLaren Ландо Норрис.
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Об этой статье
|Серия
|Автомобили , IMSA
|Пилоты
|Джордан Тейлор
|Автор
|Денис Буденков
Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
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