Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет
Машину построили в Маранелло на базе модели 488 GT3 EVO 2020 по индивидуальному заказу поклонника марки, имя которого не раскрывается. Новинку, которая существует в единственном экземпляре, можно будет увидеть на Фестивале скорости в Гудвуде
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Галерея: Ferrari представила модели SF90 XX Stradale и Spider
Галерея: Ferrari представила модели SF90 XX Stradale и Spider Галерея: Ferrari представила модели SF90 XX Stradale и Spider
Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано
Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано
Галерея: Ferrari провела в Маранелло парад в честь победы в Ле-Мане
Галерея: Ferrari провела в Маранелло парад в честь победы в Ле-Мане Галерея: Ferrari провела в Маранелло парад в честь победы в Ле-Мане
Самое важное:
Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
«Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull
«Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull «Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull
Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR
Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.