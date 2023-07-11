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Автомобили / Презентация Ferrari KC23 Галерея

Галерея: Ferrari создала уникальный суперкар KC23. Другого такого нет

Машину построили в Маранелло на базе модели 488 GT3 EVO 2020 по индивидуальному заказу поклонника марки, имя которого не раскрывается. Новинку, которая существует в единственном экземпляре, можно будет увидеть на Фестивале скорости в Гудвуде

Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari KC23
Ferrari KC23
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Фотограф: Ferrari Ferrari

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