Галерея: Ferrari представила модели SF90 XX Stradale и Spider
Новинка особой серии XX подготовлена в версиях купе и кабриолета. Обе оснащены мотором V8 битурбо с подключаемой гибридной системой общей мощностью 1030 л.с. Разгон от нуля до сотни занимает 2,3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. Стоимость начинается с 770 тысяч евро.
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
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