Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид
Французская компания провела открытые тесты своего нового суперкара
Новинку Bugatti Bolide разрабатывали три года. Она оснащается невероятным 8-литровым двигателем W16 Bolide с четырьмя турбинами, который развивает мощность 1578 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм. Сухой вес машины составляет 1650 кг, а прижимная сила на высокой скорости достигает почти 3000 кг.
Поставки первых Bolide ожидаются в следующем году. Машина будет выпущена всего в 40 экземплярах, ориентировочная стоимость каждого составит 4 миллиона фунтов.
Обкатку суперкара в Ле-Мане доверили заводскому пилоту-испытателю Энди Уоллесу, победителю «24 часов» 1988 года.
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Фотограф: Реми Даржежен
Самое важное:
Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить
Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить
Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1
Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1 Red Bull передумала увольнять Тоста из Формулы 1
Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид
Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.