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Галерея: Bugatti испытала в Ле-Мане новый болид

Французская компания провела открытые тесты своего нового суперкара

Bugatti Bolide

Новинку Bugatti Bolide разрабатывали три года. Она оснащается невероятным 8-литровым двигателем W16 Bolide с четырьмя турбинами, который развивает мощность 1578 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм. Сухой вес машины составляет 1650 кг, а прижимная сила на высокой скорости достигает почти 3000 кг.

Поставки первых Bolide ожидаются в следующем году. Машина будет выпущена всего в 40 экземплярах, ориентировочная стоимость каждого составит 4 миллиона фунтов. 

Обкатку суперкара в Ле-Мане доверили заводскому пилоту-испытателю Энди Уоллесу, победителю «24 часов» 1988 года.

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Фотограф: Реми Даржежен

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Фотограф: Реми Даржежен

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Фотограф: Реми Даржежен

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Фотограф: Реми Даржежен

Энди Уоллес за рулем Bugatti Bolide
Энди Уоллес за рулем Bugatti Bolide
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Фотограф: Реми Даржежен

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