Формула и жизнь. Как гонки изменили обычные автомобили

Современную Формулу 1 принято критиковать за то, что она, якобы, не имеет никакого отношения к машинам для дорог общего пользования. Говорят, что Ф1 и вовсе не двигает прогресс в гражданском автомобилестроении: мол, в автоспорте технологии одни, а в реальном мире – совсем другие.

Даже когда заходит речь о суперкарах, к Формуле 1 никакого отношения они не имеют. Мы попытались выяснить, действительно ли это так. И нашли несколько примеров, доказывающих обратное.

Ferrari F50

В середине девяностых годов прошлого века компания Ferrari переживала странные времена. Громкие успехи в «Ле-Мане» и Формуле 1 остались в прошлом. На поприще дорожных машин фабрика из Маранелло также не могла претендовать на роль безоговорочного царя зверей. Шутка ли: презентуя на Женевском автосалоне флагманскую F40, итальянцам пришлось пригласить на стенд стриптизерш, чтобы публика оторвала взгляды от стоящего напротив значительно более быстрого Jaguar XJ220.

Jaguar XJ220 Фото: Jeff Bloxham / Motorsport Images

В комнатах подростков висели плакаты с Lamborghini Diablo, американцы только что представили чудовищный Dodge Viper и даже японцы пытались наступать на пятки с моделями вроде Honda NSX. В общем, несмотря на все достоинства F40, компании был нужен новый флагман. И в Маранелло не придумали ничего лучше, чем оттолкнуться от конструкции болида Формулы 1.

Карбоновый монокок, силовой агрегат как элемент силовой структуры, подвеска на двойных поперечных рычагах – все эти решения были позаимствованы у гоночных Ferrari. И были не такими примелькавшимися, как сейчас – к примеру, упомянутая выше F40 строилась вокруг стальной пространственной рамы.

Машине добавили второе сиденье, объем мотора V12 увеличили с 3,5 до 4,7 литров, ограничили ему мощность, добавив ресурса и натянули на этот углепластиковый монокок кузов от концепта Mythos итальянского ателье Pininfarina.

Получилось дерзко, эффектно, стремительно, дорого и эксклюзивно: всего построили 349 машин. Правда, самым быстрым автомобилем в мире F50 так и не стал, чему виной наш следующий спорткар. Однако к тому времени в Скудерию уже пришел Михаэль Шумахер, и о недостатках F50 по части максимальной скорости фанаты марки легко забыли.

Ferrari F50

Самое удивительное, что концепт F50 актуален до сих пор. Конструкция с углепластиковым монококом и мотором V12, который, как и в болидах Формулы 1, выполняет несущую функцию, унаследовали последующие Ferrari Enzo и LaFerrari.

Помните аварию в Ницце с участием одного российского сенатора и известной теледивы на месте пассажира, когда мотор вместе с задними колесами отлетел от пассажирской углепластиковой капсулы? Это была именно Ferrari Enzo, прямая наследница F50.

McLaren F1

Автомобильный конструктор и изобретатель Гордон Марри родом из Южной Африки. Это человек с совершенно особым взглядом на вещи. Помимо неоценимого инженерного таланта он обладает способностью видеть скрытые от других решения.

Будучи совсем молодым конструктором команды Brabham, он установил на болид вентилятор, который высасывал воздух из-под днища. Конструкцию вскоре запретили, но это чудо техники до сих пор можно встретить в любой статье об истории Формулы 1.

Затем Марри перешел в McLaren и создал для Айртона Сенны чемпионский болид. А позже – сконструировал один из лучших спорткаров в истории человечества.

McLaren F1

В начале девяностых McLaren окончательно утвердилась в числе небожителей мира автоспорта. Компания активно искала пути расширить свою деятельность. Логичным решением выглядело производство дорожных машин. Задачу поручили Гордону Марри.

Построенный им автомобиль на первый взгляд напоминал Ferrari F50: тот же углепластиковый монокок, та же среднемоторная компоновка, тоже мотор V12. Но на этом сходства заканчивались.

Первое, что удивляет в McLaren F1 – это именно компоновка. Это трехместная машина с местом водителя спереди посредине и двумя пассажирскими креслами сзади. Благодаря фанатичному стремлению конструктора снизить вес McLaren F1 по современным меркам кажется пушинкой: 1138 килограммов. Это как Hyundai Solaris без кондиционера и магнитолы.

Мотор разрабатывало отделение М концерна BMW. Там взяли V12 от представительского седана 750i и форсировали его до 627 л.с. – на 14% мощнее, чем просил Марри. Правда, и на 16 килограммов тяжелее, что конструктора, конечно, расстроило.

McLaren F1

Наконец, Марри буквально выскоблил свое детище в аэродинамической трубе, добившись коэффициента лобового сопротивления в 0,32 – великолепный показатель для столь низкой машины. В итоге автомобиль разогнался до 386 км/ч, побив предыдущий рекорд Jaguar XJ220 на 37 км/ч.

До сих пор McLaren F1 остается самым быстрым в мире автомобилем с атмосферным мотором. А машины с наддувом, которым удалось превзойти его показатели, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Porsche Carrera GT

История успеха марки Porsche – это неторопливое, но непрерывное восхождение с самых низов и до взятых ныне вершин. После войны небольшая немецкая фирма стала выпускать по факту спортивную версию Volkswagen Beetle с чуть измененным дизайном. И год от года прибавляла как в скорости, так и в продажах.

Этому способствовали и успехи в автоспорте: в «Ле-Мане» и в Формуле 1 в прошлую турбо-эру. Однако в начале девяностых судьба марки в Королевских гонках складывалась не так успешно. Сооруженный из двух V6 атмосферный двенадцатицилиндровый мотор отличался повышенным весом и пониженной надежностью, так что с таким двигателем команда Формулы 1 Footwork Arrows не смогла заработать ни одного очка.

Porsche покинула Ф1 и до сих пор туда не вернулась. Однако напоследок инженеры разработали для Footwork Arrows совершенно новую силовую установку: V10 объемом 3,5 литра. И на десять лет забыли об этом моторе.

Porsche Carrera GT

Уже в нынешнем веке, когда марка набрала еще больший вес, Porsche наконец решилась сделать суперкар. До сих пор ничего быстрее модели 911 у них не было, а это все же автомобиль класса младших, но не старших моделей Ferrari или Lamborghini.

И вот тут пригодился «формульный» мотор V10. Его объем нарастили до 5,7 литра, «сняли» с него более 600 л.с. и поставили на совершенно новый среднемоторный суперкар Carrera GT. Так получился один из самых быстрых дорожных спорткаров начала 2000-х. Именно он навсегда вписал компанию из Штутгарта в перечень производителей самых быстрых дорожных машин в мире.

Aston Martin Valkyrie

Когда-то автомобили Aston Martin блистали на гоночных трассах, выигрывали в «Ле-Мане» и выступали в Формуле 1. С тех времен прошло более полувека. Все это время британская марка пыталась преуспеть в жанре гран-туризмо: больших классических двухдверных машин, комфорта и роскоши в которых больше, нежели спорта. Что-то среднее между Rolls-Royce и Ferrari.

К нынешним временам выяснилось: выбранная ниша тает с каждым днем. С одной стороны давят настоящие спорткары. С другой – купе от крупных марок вроде Mercedes-Benz или BMW. И в Aston Martin наконец поняли, что пора вернуться к истокам – к постройке действительно быстрых автомобилей.

Aston Martin Valkyrie Фото: Red Bull Content Pool

Но как это сделать, не имея ни опыта, ни технологий? Помощь пришла – правильно – из Формулы 1.

Лоуренсеа Стролла и Racing Point в Ф1 тогда еще не было. Зато была сверхуспешная команда Red Bull с ее гениальным конструктором Эдрианомь Ньюи. Их и попросили о помощи в обмен на то, чтобы стать титульным спонсором «Красных быков».

То, что сделал Ньюи и его инженеры, чем-то напоминает McLaren F1 Гордона Марри. Valkyrie, как назвали автомобиль, получился очень легким – всего 1030 килограммов. И очень быстрым. Силовую установку доверили небезызвестной компании Cosworth. Там сотворили невероятное: атмосферный 6,5-литровый V12 мощностью 1000 л.с. Это самый мощный атмосферник, когда-либо ставившийся на легковую машину.

Однако и такой отдачи показалось мало. В Aston Martin обратились в Хорватию, к местному изобретателю Мате Римацу. Римац – признанный гений в мире электромобилей, единственный, кто строит машины быстрее, чем спорткары Tesla Илона Маска. Римац сконструировал почти невесомую систему из батареи и дополнительного электропривода мощностью еще 160 л.с.

Aston Martin Valkyrie Фото: Red Bull Content Pool

Дебют Valkyrie состоялся в Сильверстоуне летом прошлого года. Гонщики команды Формулы 1 Red Bull Макс Ферстаппен и Алекс Элбон прокатились на суперкаре перед стартом Гран При Великобритании.

Первоначально гоночная версия этой машины должна была участвовать в «Ле-Мане», но новый глава компании Лоуренс Стролл отложил эту идею. Однако он же подтвердил запуск Valkyrie в серию. Машина может и не станет быстрейшей в мире, но точно обгонит McLaren F1 в борьбе за звание лучшей с атмосферным двигателем.

Mercedes AMG One

Выше описаны два случая применения моторов из Формулы 1 в серийных машинах: Ferrari F50 и Porsche Carrera GT. Их объединяет одна техническая особенность: в обоих случаях объем моторов был увеличен, а мощность – снижена. Это делается для снижения рабочих оборотов и повышения ресурса силовой установки, которой должно хватать несколько больше, чем на дистанцию одной гонки.

Однако в современном мире грядет исключение из этого правила. Имя ему – Mercedes AMG One.

Mercedes-AMG One

С наступлением гибридной эры в Формуле 1 команда Mercedes довольно быстро потеряла счет выигранным гонкам. Одной из причин успеха стала удачная конструкция нового 1,6-литрового турбированного гибридного двигателя. Когда в Mercedes убедились, что создали инженерный шедевр, в компании родилась идея: а что если поставить эту силовую установку на машину для дорог общего пользования.

Впервые концепт, который тогда назывался Project One, представили в 2017 году. И сразу стало понятно, что действующий технический регламент Формулы 1 будет строже гражданских ГОСТов и даже законов физики. Потому что с установки вокруг ДВС объемом 1,6 литра инженеры сняли до 1230 л.с., примерно на две сотни больше, чем в болиде Льюиса Хэмилтона. Последний, кстати, принимал непосредственное участие в работе над суперкаром.

Как удалось этого добиться? В основном, за счет повышения отдачи гибридной составляющей. Чуть ли не главное ограничение в Формуле 1 – это запрет полного привода. Но на AMG One он не распространяется. Как легче всего его реализовать на гибриде? Просто поставить на переднюю ось дополнительный электромотор. А лучше два – по одному на каждое колесо.

Идея хороша еще и тем, что передние колеса гораздо сильнее задействованы при торможении, а значит можно эффективнее рекуперировать энергию: болиды Формулы 1 этого лишены.

Задние колеса также получили по два электромотора. И это в дополнение к блокам MGU-K и MGU-H, знакомым по Формуле 1. Иными словами, в Mercedes AMG One в сумме шесть электродвигателей!

Конечно, для того, чтобы воспользоваться их полной отдачей, нужно убедиться, что в батареях есть энергия. Так что мощность в 1230 л.с. будет доступна не всегда. Но как минимум тысячу создатели автомобиля обещают.

Поставки должны стартовать в 2021 году. Но можете расслабиться: всего выпустят 275 таких машин. И все они уже раскуплены. Разве что Льюис Хэмилтон согласится продать вам свой личный экземпляр.

Ford Anglia

Этот на первый взгляд неказистый автомобильчик, который концерн Генри Форда выпускал для Европы в 1959-1967 годах, в нашем списке вовсе не случаен. Нет, в нем нет технологий из Формулы 1. Это в Формуле 1 есть его технологии.

Ford Anglia Фото: Jeff Bloxham / Motorsport Images

На модели Anglia дебютировал, пожалуй, самый известный автомобильный мотор в истории. Рядный четырехцилиндровый двигатель с чугунным блоком назвали в честь графства Кент. Благодаря своей дешевизне, прочности и качеству изготовления, Ford Kent сразу привлек к себе внимание спортивных конструкторов. Сперва мотор форсировал для гонок сам Ford, затем компания Lotus, и, наконец, агрегат попал в руки специалистов небезызвестного конструкторского бюро Cosworth.

Точнее, что значит наконец? Компания Cosworth вообще началась с тюнинга моторов Ford Kent. К 1966 году от привычного двигателя мало что осталось кроме собственно блока цилиндров. Получившееся детище назвали Cosworth FVA, Four Valve Type A, что в переводе означает четыре клапана (на цилиндр) тип А. И объединив два четырехцидиндровых блока в один V8, Cosworth получили мотор DFV: два раза по четырехклапанному.

Знакомая аббревиатура, не правда ли? Дебютировав в 1968, этот мотор использовался в Формуле 1 до 1991 года, причем с 1968 по 1981 годы на машинах с этим двигателем было выиграно десять Кубков конструкторов из 14. Даже в 1990 году Жан Алези на болиде Tyrrell с мотором Ford Cosworth DFV умудрялся приезжать на подиумы.

Дэн Герни, McLaren Cosworth M7A Фото: Sutton Images

История дорожной версии двигателя Ford Kent не менее яркая и успешная. Мотор неоднократно модернизировали, меняя и его имя: сначала на Valencia, затем на Endura E. Вслед за гоночной версией он получил по четыре клапана на цилиндр и впрыск топлива, и продержался на конвейере аж до 2002 года.

Kent ставили на все ключевые европейские модели Ford: Escort, Cortina, Fiesta, Ka. Когда настала пора сворачивать производство, компании пришлось делать специальную замену для стран, где прочность и надежность превыше всего. Современный мотор Sigma переделали по заветам создателей Kent, заменив алюминиевый блок чугунным и установив цепной привод клапанов вместо ременного. Именно этот дальний отпрыск славного семейства был выбран для установки на первые модели Ford Focus российской сборки – для стран Западной Европы изначально ставили обычные алюминиевые Ford Sigma.

Так что знайте: скромный трудяга-мотор Ford в автомобиле вашего отца или дедушки оставил в Формуле 1 невероятный след. И действительно сумел победить Ferrari.