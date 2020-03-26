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Автомобили / Новость

Aston Martin построил первый мотор за 52 года. Это гибрид

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Aston Martin построил первый мотор за 52 года. Это гибрид
26 мар. 2020 г., 11:05

Компания, которая с 2021 года будет официально представлена в Формуле 1, подготовила гибридную силовую установку

Компания Aston Martin построила свой первый двигатель за более чем 50 лет. Трехлитровый мотор V6 стал частью гибридной силовой установки, которая будет использована на гиперкарах Valhalla. Они поступят в продажу в 2022 году.

Двигатель получил название TM01 V6. Его технические характеристики пока не опубликованы, но по предварительным данным мощность мотора составляет примерно 1000 л.с., сообщает MBS.

Со следующего сезона Aston Martin будет представлен своей командой в Формуле 1. Под бренд будет переименована Racing Point, чей владелец Лоуренс Стролл также владеет акциями английской компании. Сейчас Aston Martin присутствует в Ф1 в качестве спонсора Red Bull.

Сейчас Racing Point закупает силовые установки у Mercedes. Aston Martin на дорожных автомобилях также использует двигатели немецкой компании. Ранее компания делала моторы на базе продукции Ford. 

 

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