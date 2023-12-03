Второе место на «Сепанге» сохранило экипажу Мазепина лидерство в Азиатском Ле-Мане
Россиянин и его партнеры по команде 99 Racing поднялись по итогам воскресной гонки на «серебряную» ступень подиума, благодаря чему заработали по итогам уик-энда наибольшее количество очков
После субботней победы с четвертой позиции решетки гонщики на красно-черной ORECA категории LMP2 вынуждены вновь начинать борьбу издалека – в воскресенье они и вовсе квалифицировались пятыми.
Ключевым на этот раз стал второй отрезок гонки, который проводил Никита Мазепин: россиянин смог пробиться в лидеры, но почти сразу после этого ему не повезло с выездом машины безопасности – главные соперники успели провести пит-стоп до ее появления, а москвичу, который остался на трассе, затем пришлось ждать на выезде с пит-лейна и терять драгоценное время.
Но следующий режим SC, напротив, сыграл на руку экипажу 99 Racing, позволив сократить отставание, а затем сменивший Никиту за рулем Луи Делетраз в самом последнем повороте 4-часового марафона смог опередить соперников из DKR Engineering и принести своему экипажу второе место.
Сильнейшими же довольно неожиданно стали Джордж Курц, Колин Браун и Мальте Якобсен из коллектива Crowdstrike by APR. Их преимущество на финише составило девять секунд.
В категории LMP3 Александр Буханцов и его партнеры по экипажу, также победившие днем ранее, на этот раз из-за штрафа потеряли вторую позицию и стали третьими. В GT никому из россиян отличиться в воскресенье не удалось, зато сильнейшим стал белорусский гонщик Александр Малыхин на Porsche команды Pure Rxcing.
В общем зачете Азматской серии Ле-Ман Мазепин, Делетраз и Ахмад Аль-Харти захватили уверенное лидерство, сезон продолжится в начале февраля в Дубае.
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