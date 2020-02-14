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Asian Le Mans / Анонс

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: прототипы, мототриал и горячие новозеландцы

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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: прототипы, мототриал и горячие новозеландцы
14 февр. 2020 г., 14:05

В предстоящий уикенд любители гонок смогут увидеть сразу три гоночные серии в эфире «Моторспорт.ТВ». Это четырехчасовая гонка в Малайзии, где выступит Роман Русинов, соревнования по мототриалу и три заезда новозеландского первенства для молодых пилотов TRS

Шесть гоночных трансляций из трех частей света можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в ближайшие выходные. Суббота, 15 февраля, начнется с жаркой битвы в Новой Зеландии. В 5:25 утра стартует гонка юниорского первенства Toyota Racing Series (TRS) на автодроме «Мэнфилд».

TRS – «формульный» чемпионат для молодых пилотов, которые метят в Формулу 3 или Формулу 2. Когда-то здесь выступали только местные гонщики, но в последние годы в TRS регулярно приезжают перспективные пилоты со всего мира. Для них это шанс получить накат и опыт реальной борьбы. В результате на несколько месяцев Новая Зеландия становится точкой притяжения для множества гоночных юниоров.

Увидеть, как борются молодые и голодные пилоты, можно на «Моторспорт.ТВ». Вторая гонка уикенда на «Мэнфилде» начнется в 2:25 воскресенья, третья – в 6:45 в тот же день. Отличный выбор для тех, кому не терпится начать утро выходного дня под аккомпанемент быстрых «формульных» машин.

Для тех, кто предпочитает спортивные автомобили с закрытыми колесами, в Малайзии пройдет четырехчасовая гонка Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). Поболеть можно за экипаж G-Drive Racing, в составе которого выступает россиянин Роман Русинов. В одной машине с москвичом поедут американец Джеймс Френч и голландец Леонард Хогенбом.

Экипаж Русинова уже одержал две победы в Азиатской серии Ле-Ман: в Китае и Австралии. Чемпионат состоит из четырех этапов; малайзийская гонка станет предпоследней. Квалификацию ALMS на «Сепанге» можно будет увидеть в эфире «Моторспорт.ТВ» в 6:35 утра в субботу, 15 февраля. Гонка начнется в 11:25.

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Наконец, вечером в субботу зрителей видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» ждет мототриал. Пятый этап чемпионата мира X-Trial состоится в испанском городе Бильбао. Трансляция будет доступна с 23:40 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия Asian Le Mans , Другие Формулы
Пилоты Роман Русинов , Джеймс Френч , Леонард Хогенбом

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