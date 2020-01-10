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Asian Le Mans / Анонс

Смотрите на «Моторспорт ТВ» в этот уик-энд: этап Азиатской серии Ле-Ман в Тайлем Бенде

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Смотрите на «Моторспорт ТВ» в этот уик-энд: этап Азиатской серии Ле-Ман в Тайлем Бенде
10 янв. 2020 г., 04:41

Гонка впервые приедет на новый автодром и продлится четыре часа.

Соскучились по гонкам? В эту субботу на видеоплатформе «Моторспорт ТВ» вы можете посмотреть четырехчасовую гонку на выносливость Азиатской серии Ле-Ман.

Это вторая гонка серии, в которой принимает участие экипаж российской команды G-Drive на прототипе марки Aurus в составе Романа Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома. В первой гонке в Шанхае наши финишировали вторыми, но из-за штрафа соперников стали победителями.

Несмотря на название чемпионата, который когда-то был чисто японским, этап пройдет не в Азии, а в Австралии, на относительно новой трассе в городке Тайлем Бенд. Семикилометровый автодром открылся в 2018 году и до сих пор принимал преимущественно местные кузовные гонки.

С прошлого года в Австралии бушуют пожары, которые уже привели к отмене финального этапа WRC 2019 года. Более того, из-за задымления в Мельбурне мартовский Гран При Формулы 1 оказался под угрозой. Тем интереснее посмотреть на этап Азиатской серии Ле-Ман, который, возможно, станет главным автоспортивным событием в южном континенте в 2020 году.

Задымления в Тайлем Бенде, который находится в 100 километрах к югу от Аделаиды, пока не наблюдается. Трансляция стартует в субботу 4:30 по московскому времени.

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