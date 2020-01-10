Смотрите на «Моторспорт ТВ» в этот уик-энд: этап Азиатской серии Ле-Ман в Тайлем Бенде
Гонка впервые приедет на новый автодром и продлится четыре часа.
Соскучились по гонкам? В эту субботу на видеоплатформе «Моторспорт ТВ» вы можете посмотреть четырехчасовую гонку на выносливость Азиатской серии Ле-Ман.
Это вторая гонка серии, в которой принимает участие экипаж российской команды G-Drive на прототипе марки Aurus в составе Романа Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома. В первой гонке в Шанхае наши финишировали вторыми, но из-за штрафа соперников стали победителями.
Несмотря на название чемпионата, который когда-то был чисто японским, этап пройдет не в Азии, а в Австралии, на относительно новой трассе в городке Тайлем Бенд. Семикилометровый автодром открылся в 2018 году и до сих пор принимал преимущественно местные кузовные гонки.
С прошлого года в Австралии бушуют пожары, которые уже привели к отмене финального этапа WRC 2019 года. Более того, из-за задымления в Мельбурне мартовский Гран При Формулы 1 оказался под угрозой. Тем интереснее посмотреть на этап Азиатской серии Ле-Ман, который, возможно, станет главным автоспортивным событием в южном континенте в 2020 году.
Задымления в Тайлем Бенде, который находится в 100 километрах к югу от Аделаиды, пока не наблюдается. Трансляция стартует в субботу 4:30 по московскому времени.
Читайте также:
Связанное видео
Об этой статье
|Серия
|Asian Le Mans
Смотрите на «Моторспорт ТВ» в этот уик-энд: этап Азиатской серии Ле-Ман в Тайлем Бенде
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта