Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
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Ошибка с распределением отрезков гонки между пилотами привела к наказанию экипажа Carlin, который финишировал первым – и сделал российскую команду победителем гонки.
Захватывающая дуэль между Dallara и Aurus на финальном круге китайской гонки завершилась в пользу Гарри Тинкнелла, который на четыре десятых опередил Романа Русинова.
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Однако спустя несколько часов после финиша судьи установили, что Бен Барникот провел за рулем на 6 минут 36 секунд больше, чем допускают правила. За это экипаж Carlin получил суровый штраф – к его результату добавили три круга и 51 секунду.
Это решение сделало победителями гонки Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома. Гонщики Eurasia Роберто Мери, Ник Фостер и Эйдан Рид стали вторыми, а Carlin опустилась на третью строчку.
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Об этой статье
|Серия
|Asian Le Mans
|Автор
|Александр Кабановский
Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
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