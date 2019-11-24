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Asian Le Mans / Новость

Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

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Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
Автор:
, Ответственный редактор
24 нояб. 2019 г., 09:40

Ошибка с распределением отрезков гонки между пилотами привела к наказанию экипажа Carlin, который финишировал первым – и сделал российскую команду победителем гонки.

Захватывающая дуэль между Dallara и Aurus на финальном круге китайской гонки завершилась в пользу Гарри Тинкнелла, который на четыре десятых опередил Романа Русинова.

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Однако спустя несколько часов после финиша судьи установили, что Бен Барникот провел за рулем на 6 минут 36 секунд больше, чем допускают правила. За это экипаж Carlin получил суровый штраф – к его результату добавили три круга и 51 секунду. 

Это решение сделало победителями гонки Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома. Гонщики Eurasia Роберто Мери, Ник Фостер и Эйдан Рид стали вторыми, а Carlin опустилась на третью строчку.

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Об этой статье

Серия Asian Le Mans
Автор Александр Кабановский

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