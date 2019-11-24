Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

Захватывающая дуэль между Dallara и Aurus на финальном круге китайской гонки завершилась в пользу Гарри Тинкнелла, который на четыре десятых опередил Романа Русинова.

Однако спустя несколько часов после финиша судьи установили, что Бен Барникот провел за рулем на 6 минут 36 секунд больше, чем допускают правила. За это экипаж Carlin получил суровый штраф – к его результату добавили три круга и 51 секунду.

Это решение сделало победителями гонки Русинова, Джеймса Френча и Леонарда Хогенбома. Гонщики Eurasia Роберто Мери, Ник Фостер и Эйдан Рид стали вторыми, а Carlin опустилась на третью строчку.