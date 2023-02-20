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Азиатский Ле-Ман / 4 часа Дубая Отчет о гонке

Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане

Экипаж российского экс-пилота Ф1 финишировал в Абу-Даби вторым, а по итогам сезона занял четвертое место

Александр Кабановский
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Мазепину не хватило двух секунд до победы в Азиатском Ле-Мане
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На трассе «Яс-Марина» финишировал скоротечный сезон Азиатской серии Ле-Ман – четыре его гонки уложились всего в восемь дней. Неделей ранее в Дубае дебютант марафонских гонок Никита Мазепин уже поднялся на третью ступень подиума, а на этот раз его экипаж подобрался еще ближе к победе. 

Началось все уже в квалификации, когда гонщик из Омана Ахмад Аль-Харти, сменивший в команде 99 Racing португальского любителя Гонсалу Гомеша, уверенно завоевал первую стартовую позицию сразу для обеих 4-часовых марафонов. 

Но субботняя гонка для Мазепина с партнерами не задалась – Аль-Харти на старте пропустил сразу трех соперников, а потом Никиту дважды наказывали проездом через боксы – за обгон с нарушением границ трассы и слишком частые выезды за белую линию. 

В итоге бывший гонщик Haas остался в итоговом протоколе только на седьмой строчке. 

Совсем иначе сложилась гонка в воскресенье. Правда, за 20 минут до финиша прототип ORECA команды 99 Racing занимал только четвертое место, уступая лидеру почти минуту. Но удача отвернулась от тех, кто был впереди – один экипаж наказали за нарушение времени пит-стопа, а у другого сломалась машина. 

В итоге опытный Нил Джани, еще один партнер Мазепина по команде, финишировал вторым, всего в 1,9 секунды от победившего Чарли Иствуда, чья команда DKR и стала победителем сезона. 

Итогом AsLMS для Никиты и 99 Racing стало четвертое место в общем зачете топовой категории LMP2. 

Вячеслав Гутак (второй слева) на подиуме класса LMP3

Вячеслав Гутак (второй слева) на подиуме класса LMP3

Фото: JEP / Motorsport Images

В классе LMP3 отлично выступил еще один россиянин, 19-летний  Вячеслав Гутак. После победы в дебютной гонке пилот из Калининграда во всех оставшихся поднялся на подиум. В Абу-Даби его команда MV2S финишировала сначала третьей, а затем второй. 

К сожалению, соперники из Graff Racing заработали столько же очков, но смогли завоевать титул благодаря большему числу вторых мест, а Гутак сотоварищи остались вторыми. 

В этом же зачете Александр Буханцов дважды финишировал в гонках пятым, а по итогам сезона стал седьмым. Юниор Владислав Ломко также закончил один из марафонов на пятой строчке, а лучшим результатом дебютанта Амира Фейзулина стало десятое место. 

Porsche 911 GT3 R №91 команды Pure Racing: Александр Малыхин, Йоэль Штурм, Гарри Кинг

Porsche 911 GT3 R №91 команды Pure Racing: Александр Малыхин, Йоэль Штурм, Гарри Кинг

Фото: JEP / Motorsport Images

Наконец, белорусский пилот Александр Малыхин за рулем Porsche добыл подиум в субботней гонке на «Яс-Марине», финишировав на втором месте. По сумме очков его экипаж стал четвертым в очень конкурентной категории GT.

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