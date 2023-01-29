Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

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Предстоящие гонки станут для Никиты Мазепина первыми международными кольцевыми соревнованиями с 2021 года, когда он защищал цвета Haas в Формуле 1.

Москвич вошел в экипаж команды 99 Racing вместе с британцем Беном Барникотом и испанским пилотом Феликсом Портейро. Они поедут в топовом зачете Азиатского Ле-Мана – LMP2 – на прототипе ORECA 07.

«Я рад вернуться в гонки, – приводит слова 23-летнего Мазепина пресс-служба. – Вместе с партнерами по команде я рассчитываю получить в Азиатской серии Ле-Ман прекрасный опыт, выступая в своем любимом спорте».

Спортивный директор 99 Racing Дэн Ходдер отметил: «Для Никиты это возможность попробовать что-то новое в профессиональной, но в то же время более спокойной атмосфере, если сравнивать с Формулой 1. Мы уже видим у него целеустремленность и желание с самого начала показывать результат».

Всего в зачете LMP2 на старт выйдут девять экипажей, а в общей сложности в пелотоне будет 48 машин из трех категорий. Короткий календарь первенства включает четыре 4-часовые гонки, которые пройдут с 11 по 19 февраля в Дубае и Абу-Даби.

Барникот, который является заводским гонщиком Lexus, в прошлом году занял в азиатской серии второе место в зачете GT. Портейро полтора десятилетия назад побеждал в WTCC, после чего завершил карьеру и стал тренером. Благодаря этому у 39-летнего пилота сейчас «бронзовый» cтатус FIA.

По информации Motorsport.com, Мазепин станет не единственным российским участником в новом сезоне Азиатской серии Ле-Ман.

ORECA 07-Gibson №98 команды 99 Racing: Бен Барникот, Никита Мазепин, Фелике Портейро Фото: Asian Le Mans Series