Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман
Экипаж российского экс-пилота Ф1 избежал неприятностей и стал сильнейшим в субботней гонке на «Сепанге», которую пришлось остановить досрочно из-за начавшегося ливня
Если все ведущие гоночный чемпионаты уже завершили свой сезон, но Азиатская серия Ле-Ман, напротив, начала цикл гонок 2023-24 годов. В первый уик-энд зимы сильнейшими в 4-часовой гонке первого этапа в Малайзии стали Никита Мазепин, Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти, выступающие в категории LMP2 за команду 99 Racing.
За рулем красно-черной машины они стартовали четвертыми, но смогли избежать неприятностей. А вот обладателям поула из TF Sport еще до середины дистанции потребовался внеплановый пит-стоп, тогда как лидировавшая поначалу команда Duqueine откатилась далеко назад после ошибки Карла Беннета, усадившего машину в гравий.
По ходу финального часа лидировал Делетраз, однако его догонял Матье Ваксивьер из AF Corse. Судьбу их сражения решил начавшийся дождь: Ваксивьер закрутился на скользкой трассе, а вскоре судьи вывесили красные флаги, что и гарантировало экипажу Мазепина победу.
Фото: Asian Le Mans Series
Никита Мазепин, 99 Racing
Еще один россиянин Александр Буханцов, выступающий за команду COOL Racing, стал сильнейшим в зачете LMP3, а Андрей Муковоз на Audi финишировал вторым в GT.
В цветах той же команды Attempto Racing в Малайзии стартовало трио в составе Алексея Несова, Сергея Титаренко и Ильи Горбатского, однако они завершили борьбу на более скромной 14-й позиции.
Вторая гонка Азиатского Ле-Мана пройдет на «Сепанге» в воскресенье.
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