Мазепин поднялся на подиум в первой же гонке Азиатского Ле-Мана

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В Дубае стартовал новый сезон серии AsLMS, в числе участников которой оказалось сразу пять представителей России. Самым известным из них был, несомненно, Никита Мазепин – после увольнения из Haas и пропущенного сезона-2022 москвич начал новую страницу карьеры с командой 99 Racing из топовой категории LMP2.

Правда, состав экипажа получился совсем не таким, какой анонсировали две недели назад, одним из напарников Никиты стал опытный Нил Джани, бывший заводской гонщик Porsche. Швейцарец, который выигрывал «24 часа Ле-Мана» и был чемпионом WEC в 2016 году, заметно усилил команду.

Однако в квалификации за рулем прототипа ORECA был не он и не Мазепин, а 47-летний португальский бизнес-пилот Гонсалу Гомеш, который показал только восьмой (и последний в классе) результат.

Oreca 07 - Gibson №98 команды 99 Racing: Нил Джани, Никита Мазепин, Гонсалу Гомеш Фото: JEP / Motorsport Images

Но по ходу марафона, старт которого в последний момент отложили на полтора часа, Мазепин с Джани вытащили экипаж на подиум. Никита в какой-то момент лидировал в гонке, а Нил в концовке едва не дожал Чарли Иствуда из команды DKR в споре за второе место – после четырех часов борьбы их разделили на финише три десятых секунды.

Победу же в Дубае одержали Джон Фальб, Джеймс Аллен и Киффин Симпсон, представляющие коллектив Alparve Pro – их преимущество составило девять секунд.

Ligier JS P320 Nissan №29 команды MV2S Racing: Жером Де Садлер, Вячеслав Гутак, Фабьен Лавернь Фото: JEP / Motorsport Images

Но Мазепин стал в этот день не единственным россиянином на подиуме. 19-летний Вячеслав Гутак, который успел поучаствовать в AsLMS год назад в составе G-Drive Racing, в этот раз стал победителем в зачете LMP3.

Вместе с напарниками они стартовали пятыми, но смогли пробиться к победе за рулем прототипа Ligier команды MV2S.

В этой же категории Александр Буханцов финишировал пятым, юниор Владислав Ломко – шестым, а впервые выступающий на таком уровне Амир Фейзулин – десятым.

Кроме того, четвертое место в GT занял представитель Белоруссии Александр Малыхин.

Участники Азиатской серии Ле-Ман вновь выйдут на старт уже в воскресенье.