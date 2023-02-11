Предыдущая / Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Азиатский Ле-Ман / 4 часа Дубая Отчет о гонке

Мазепин поднялся на подиум в первой же гонке Азиатского Ле-Мана

Возвращение экс-пилота Ф1 в международные кольцевые гонки получилось вполне успешным. Еще один россиянин Вячеслав Гутак одержал победу в своем классе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Мазепин поднялся на подиум в первой же гонке Азиатского Ле-Мана
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Дубае стартовал новый сезон серии AsLMS, в числе участников которой оказалось сразу пять представителей России. Самым известным из них был, несомненно, Никита Мазепин – после увольнения из Haas и пропущенного сезона-2022 москвич начал новую страницу карьеры с командой 99 Racing из топовой категории LMP2.

Правда, состав экипажа получился совсем не таким, какой анонсировали две недели назад, одним из напарников Никиты стал опытный Нил Джани, бывший заводской гонщик Porsche. Швейцарец, который выигрывал «24 часа Ле-Мана» и был чемпионом WEC в 2016 году, заметно усилил команду. 

Однако в квалификации за рулем прототипа ORECA был не он и не Мазепин, а 47-летний португальский бизнес-пилот Гонсалу Гомеш, который показал только восьмой (и последний в классе) результат. 

Oreca 07 - Gibson №98 команды 99 Racing: Нил Джани, Никита Мазепин, Гонсалу Гомеш

Oreca 07 - Gibson №98 команды 99 Racing: Нил Джани, Никита Мазепин, Гонсалу Гомеш

Фото: JEP / Motorsport Images

Но по ходу марафона, старт которого в последний момент отложили на полтора часа, Мазепин с Джани вытащили экипаж на подиум. Никита в какой-то момент лидировал в гонке, а Нил в концовке едва не дожал Чарли Иствуда из команды DKR в споре за второе место – после четырех часов борьбы их разделили на финише три десятых секунды. 

Победу же в Дубае одержали Джон Фальб, Джеймс Аллен и Киффин Симпсон, представляющие коллектив Alparve Pro – их преимущество составило девять секунд. 

Ligier JS P320 Nissan №29 команды MV2S Racing: Жером Де Садлер, Вячеслав Гутак, Фабьен Лавернь

Ligier JS P320 Nissan №29 команды MV2S Racing: Жером Де Садлер, Вячеслав Гутак, Фабьен Лавернь

Фото: JEP / Motorsport Images

Но Мазепин стал в этот день не единственным россиянином на подиуме. 19-летний Вячеслав Гутак, который успел поучаствовать в AsLMS год назад в составе G-Drive Racing, в этот раз стал победителем в зачете LMP3. 

Вместе с напарниками они стартовали пятыми, но смогли пробиться к победе за рулем прототипа Ligier команды MV2S.

В этой же категории Александр Буханцов финишировал пятым, юниор Владислав Ломко – шестым, а впервые выступающий на таком уровне Амир Фейзулин – десятым. 

Кроме того, четвертое место в GT занял представитель Белоруссии Александр Малыхин. 

Участники Азиатской серии Ле-Ман вновь выйдут на старт уже в воскресенье. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

Формула 1

AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Формула 1

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Формула 1

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Haas провела презентацию ливреи-2023. А вот какими ее машины были прежде

Haas провела презентацию ливреи-2023. А вот какими ее машины были прежде

Формула 1

Haas провела презентацию ливреи-2023. А вот какими ее машины были прежде Haas провела презентацию ливреи-2023. А вот какими ее машины были прежде

Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Азиатский Ле-Ман

Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа

Формула 1

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа «Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа

Самое важное:

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

Формула 1

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды «Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года

Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года

Формула 1

Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года Технический анализ: что мы увидели на (настоящей) машине Haas 2023 года

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

Формула 1

В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

Галерея: все фото AlphaTauri AT04

Галерея: все фото AlphaTauri AT04

Формула 1

Галерея: все фото AlphaTauri AT04 Галерея: все фото AlphaTauri AT04

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.