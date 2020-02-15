G-Drive впервые в сезоне упустила победу в Азиатском Ле-Мане
Экипаж команды G-Drive финишировал третьим в четырехчасовой гонке в Сепанге, однако победителям грозит штраф
В этом сезоне в Азиатской серии Ле-Ман насчитывается четыре этапа и сегодня состоялся третий – четырехчасовая гонка в Сепанге. Это была первая ночная гонка в истории серии.
Старт заезда был задержан на два часа из-за грозы. Дождь не только залил трассу водой, но и нарушил в результате ударов молний электрооборудование автодрома. Поврежденными оказались в частности телетрансляторы гонок.
Экипаж российской команды G-Drive, который возглавляет пилот Роман Русинов, стартовал с третьей позиции и таким же приехал к финишу.
Победителем стала команда Eurasia Motorsport, которая занимает второе место в зачете чемпионата после G-Drive. Однако за несколько кругов да финиша судьи дали указание спортпрототипу Ligier команды Eurasia Motorsport заехать в боксы для ремонта задних фонарей. Экипаж проигнорировал требование судей, так что теперь его может ожидать наказание.
Вторым к финишу пришел экипаж команды Thunderhead Carlin Racing на прототипе Dallara. Скорее всего, именно он и станет победителем.
Чемпионат Азиатской серии Ле-Ман можно смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Финальный этап состоится в следующие выходные в Тайланде.
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G-Drive впервые в сезоне упустила победу в Азиатском Ле-Мане
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