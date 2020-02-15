G-Drive стартует с третьего места в ночной гонке Азиатского Ле-Мана
Российская команда лидирует в чемпионате накануне старта предпоследнего этапа сезона
В этот уик-энд в Малайзии в Сепанге проходит четырехчасовая гонка Азиатской Серии Ле-Ман, в которой принимает экипаж российской команды G-Drive во главе с Романом Русиновым.
Квалификацию выиграл экипаж команды Eurasia Motorsport, выступающей на спортпрототипе класса LMP2 построенном фирмой Ligier. Российская G-Drive показала лишь третье место, уступив лидеру 0,6 секунды.
Гонка в Сепанге станет первой в чемпионате, которая пройдет при искусственном освещении в темное время суток. Посмотреть ее вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Старт состоится в 12:00 по московскому времени, однако трансляция из Сепанга уже началась.
Азиатская Серия Ле-Мана в этом сезоне состоит из четырех этапов. Два первых выиграл экипаж G-Drive. В общем зачете Eurasia Motorsport отстает от российской команды на 13 очков.
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|Asian Le Mans
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|Роман Русинов
G-Drive стартует с третьего места в ночной гонке Азиатского Ле-Мана
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