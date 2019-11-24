G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге

Марафон «4 часа Шанхая» с поула начинала команда Eurasia, однако неудачная тактика быстро отбросила ее назад, превратив спор за победу в дуэль G-Drive Racing – выступающей в азиатской серии в новом составе и с новым техническим партнером – и Carlin.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, в том числе и после разворота Романа Русинова, но благодаря работе механиков на финальный отрезок дистанции москвич отправился впереди Гарри Тинкнелла.

Британец смог догнать лидера, а на последнем круге, использовав трафик, вышел вперед. На длинной прямой скорость прототипа Dallara не позволила Русинову провести контратаку – на финише два экипажа уместились в 0,378 секунды.

Обновление: Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

Для команды Тревора Карлина, за которую также выступали Джек Манчестер и Бен Барникот, эта победа стала первой в соревнованиях на выносливость.

Русинову и его напарникам Джеймсу Френчу и Леонарду Хогенбому дебют в AsLMS принес второе место, гонщики Eurasia во главе с Роберто Мери стали третьими.

Следующая гонка серии пройдет 12 января на новой трассе «Бенд», недавно построенной поблизости от австралийской Аделаиды.