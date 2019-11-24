G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге
Борьба на дебютном этапе Азиатской серии Ле-Ман продолжалась до самого конца гонки – Роман Русинов в итоге проиграл Гарри Тинкнеллу из Carlin четыре десятых секунды.
Марафон «4 часа Шанхая» с поула начинала команда Eurasia, однако неудачная тактика быстро отбросила ее назад, превратив спор за победу в дуэль G-Drive Racing – выступающей в азиатской серии в новом составе и с новым техническим партнером – и Carlin.
Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, в том числе и после разворота Романа Русинова, но благодаря работе механиков на финальный отрезок дистанции москвич отправился впереди Гарри Тинкнелла.
Британец смог догнать лидера, а на последнем круге, использовав трафик, вышел вперед. На длинной прямой скорость прототипа Dallara не позволила Русинову провести контратаку – на финише два экипажа уместились в 0,378 секунды.
Обновление: Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
Для команды Тревора Карлина, за которую также выступали Джек Манчестер и Бен Барникот, эта победа стала первой в соревнованиях на выносливость.
Русинову и его напарникам Джеймсу Френчу и Леонарду Хогенбому дебют в AsLMS принес второе место, гонщики Eurasia во главе с Роберто Мери стали третьими.
Следующая гонка серии пройдет 12 января на новой трассе «Бенд», недавно построенной поблизости от австралийской Аделаиды.
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Об этой статье
|Серия
|Asian Le Mans
|Пилоты
|Роман Русинов
|Команды
|G-Drive Racing
|Автор
|Александр Кабановский
G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге
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