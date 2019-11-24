Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Asian Le Mans / Отчет о гонке

G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге

Поделились
Комментарии
G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге
Автор:
, Ответственный редактор
24 нояб. 2019 г., 09:12

Борьба на дебютном этапе Азиатской серии Ле-Ман продолжалась до самого конца гонки – Роман Русинов в итоге проиграл Гарри Тинкнеллу из Carlin четыре десятых секунды.

Марафон «4 часа Шанхая» с поула начинала команда Eurasia, однако неудачная тактика быстро отбросила ее назад, превратив спор за победу в дуэль G-Drive Racing – выступающей в азиатской серии в новом составе и с новым техническим партнером – и Carlin.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, в том числе и после разворота Романа Русинова, но благодаря работе механиков на финальный отрезок дистанции москвич отправился впереди Гарри Тинкнелла. 

Британец смог догнать лидера, а на последнем круге, использовав трафик, вышел вперед. На длинной прямой скорость прототипа Dallara не позволила Русинову провести контратаку – на финише два экипажа уместились в 0,378 секунды.  

 

Обновление: Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

Для команды Тревора Карлина, за которую также выступали Джек Манчестер и Бен Барникот, эта победа стала первой в соревнованиях на выносливость. 

Русинову и его напарникам Джеймсу Френчу и Леонарду Хогенбому дебют в AsLMS принес второе место, гонщики Eurasia во главе с Роберто Мери стали третьими. 

Следующая гонка серии пройдет 12 января на новой трассе «Бенд», недавно построенной поблизости от австралийской Аделаиды.

Следующая новость
G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

Предыдущая новость

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

Следующая новость

Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Asian Le Mans
Пилоты Роман Русинов
Команды G-Drive Racing
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

20 самых впечатляющих прорывов на подиум в истории Ф1 – включая Сайнса в Бразилии

3
Формула 1

«Мне было восемь, когда я столкнулся со смертью на трассе». Хэмилтон об опасности гонок

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино

5
Формула 1

Чем помогла авария в Спа и сложно ли работать с Кими. Большое интервью Джовинацци

Самое важное:

Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае
AsLM

Штраф соперников принес G-Drive Racing победу в Шанхае

G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге
AsLM

G-Drive Racing упустила победу в Шанхае на последнем круге

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман
AsLM

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

Ди Реста стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман
AsLM

Ди Реста стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман

Девушка месяца: грид-герл Джермейн Онг
F1

Девушка месяца: грид-герл Джермейн Онг

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.