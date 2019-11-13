G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

О планах российской команды выступить в Азиатской серии Ле-Ман сообщил сайт sportscar365.com. Как и в чемпионате ELMS, G-Drive выставит на гонки прототип Aurus 01 (получивший новое имя болид Oreca) с мотором Gibson. Автомобиль будут пилотировать Роман Русинов, Леонард Хогенбом и Джеймс Френч.

G-Drive и Aurus будут впервые представлены в Азиатской серии Ле-Ман – раньше команда принимала участие в чемпионате WEC (включая «24 часа Ле-Мана») и Европейской серии Ле-Ман.

19-летний Леонард Хогенбом в нынешнем сезоне провел в Европейской серии Ле-Ман в составе Panis Barthez Competition. В 2018-м он выиграл турнир Le Mans Cup в классе LMP3.

27-летний Джеймс Френч долгое время выступает в американских гонках прототипов, также он пробовал свои силы в NASCAR и Indy Lights. В 2017-м Френч выиграл титул в IMSA Prototype Challenge вместе с Патрисио О'Уордом.

«Здорово выступать в гонках зимой, потому что обычно в это время возможностей не так уж и много, – цитирует Русинова sportscar365.com. – Это одна из главных причин, почему предложение Algarve Pro Racing выступить в Азиатской серии Ле-Ман было столь интересным. Я рад, что мы смогли так быстро подготовит эту программу, и я с нетерпением жду посещения таких интересных стран, как Таиланд, Австралия и Малайзия».

Нынешний сезон в ELMS российская команда закончила на втором месте.