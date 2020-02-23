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Asian Le Mans / Бурирам / Отчет о гонке

Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман с перевесом в одно очко

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Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман с перевесом в одно очко
Автор:
, Ответственный редактор
23 февр. 2020 г., 10:57

Финальная гонка сезона, прошедшая в Бурираме, завершилась победой гонщиков Carlin. Роману Русинову с напарниками хватило второй позиции, чтобы стать сильнейшими по итогам сезона

Финал сезона AsLMS прошел в Таиланде всего через неделю после третьего этапа, на котором G-Drive Racing потерпела первое в сезоне поражение. Этим команда осложнила себе спор за титул. На этот раз российский экипаж стал в квалификации только четвертой, тогда как их главные соперники из Carlin заработали бонусное очко за поул.

Старт за рулем прототипа Aurus принимал американец Джеймс Френч, который так старательно избегал неприятностей, что потерял еще пару позиций. Впрочем, вскоре он поднялся на третье место, а сменивший его Леонард Хогенбом вывел экипаж в лидеры. 

По ходу четырехчасовой дистанции G-Drive Racing и Carlin попеременно лидировали в гонке, и за полчаса до финиша Бен Барникот повис на заднем крыле машины Романа Русинова. Москвич, совмещающий в команде посты пилота и спортивного директора, оборонялся жестко, но все же не смог удержать соперника.

Впрочем, еще до старта было известно, что вторая позиция при любом раскладе гарантирует российской команде титул. В итоге Барникот, Джем Манчестер и Гарри Тинкнелл во второй раз подряд поднялись на вершину подиума, но с разницей в одно очко уступили звание сильнейших.

 

Также претендовавшие на титул гонщики Eurasia Motorsport во главе с Роберто Мери по ходу дистанции попали в аварию, после которой финишировали только пятыми.

Чемпионами Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP3 стали представители Nielsen Racing Колин Нобл и Энтони Уэллс – в решающей гонке они также финишировали вторыми. В зачете GT сильнейшей стала тайваньская команда HubAuto Corsa на Ferrari. Примечательно, что за нее не смог выступить Давиде Ригон, занятый на этапе WEC в Остине, но гонка в Бурираме принесла коллективу первую в сезоне победу, а с ней и титул.

Гонку в полном объеме транслировала видеоплатформа «Моторспорт ТВ».

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Об этой статье

Серия Asian Le Mans
Этап Бурирам
Пилоты Роман Русинов , Джеймс Френч , Бен Барникот , Леонард Хогенбом
Команды Carlin , G-Drive Racing
Автор Александр Кабановский

Asian Le Mans Следующая сессия

Бурирам

Бурирам

21 февр. - 23 февр.

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