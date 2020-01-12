Экипаж G-Drive Racing одержал вторую победу в Азиатской серии Ле-Ман

После победы на первом этапе в Шанхае российская команда подтвердила свою скорость по ходу второго уик-энда, поставив в тренировках новый рекорд трассы. Однако в квалификации гонщики на Aurus стали только третьими, пропустив соперников из Carlin и Eurasia.

Три эти команды вели сражение по ходу всей дистанции, и решающим фактором в итоге стала тактика: G-Drive Racing удалось оттянуть финальный пит-стоп и провести его в режиме желтых флагов, потеряв на этом меньше времени, чем соперники. Русинов и его напарники – американец Джеймс Френч и голландец Леонард Хогенбом – смогли выиграть с перевесом в 45 секунд.

Второе место должно было достаться экипажу Eurasia Motorsport, однако всего за пять минут до финиша Ник Кэссиди вынужден был запарковать прототип Ligier в боксах из-за технической поломки, которая перечеркнула все усилия самого новозеландца и выступавших вместе с ним чемпиона серии Supercars Шейна ван Гисбергена и Даниэля Гонта.

Гонт захватил лидерство после старта, а ван Гисберген по ходу своего отрезка вел яркое сражение с Хогенбомом и даже смог выйти вперед.

После схода пилотов Eurasia вторыми дистанцию завершили их напарники во главе с экс-пилотом Ф1 Роберто Мери, стартовавшие только пятыми. Представители Carlin на Dallara замкнули тройку призеров.

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Результаты «4 часов Бенда»:

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