Азиатская серия Ле-Ман проведет весь сезон-2021 на одной трассе

Изначально – еще в начале 2020-го – планировалось, что серия, традиционно проводящая свои этапы зимой и в начале весны, посетит Сузуку, Шанхай, Бурирам и Сепанг. Позже из-за вирусной пандемии планы пришлось корректировать – были озвучены планы сдвоенных этапов в Таиланде и Малайзии.

Однако в итоге карантинные ограничения привели к тому, что гонки состоятся 4-6 и 18-20 февраля в Абу-Даби. Организаторы уже пообещали, что постараются внести разнообразие за счет разных конфигураций трассы и времени проведения соревнований.

Управляющий директор Азиатской серии Сириль Таш Вален отметил: «2020 год стал для всех нас серьезным вызовом из-за COVID-19. Наша ответственность состоит в том, чтобы принять этот вызов и не просто гарантировать здоровье и безопасность всех участников, но и защитить спорт, наши команды.

Каждое решение должно иметь верный баланс, предлагая яркие гонки и эффективность в расходах, не сказываясь при этом на качестве чемпионата».

В сезоне-2019/20 победителями AsLMS стали гонщики G-Drive Racing Роман Русинов, Джеймс Френч и Леонард Хогенбом, переигравшие соперников с разницей в одно очко.

По предварительной информации, российская команда собирается отстаивать свой титул – после поражения от United Autosports в Европейской серии Ле-Ман это позволит G-Drive Racing получить прямую путевку на марафон «24 часа Ле-Мана» будущего года.