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Asian Le Mans / Новость

Азиатская серия Ле-Ман проведет весь сезон-2021 на одной трассе

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Азиатская серия Ле-Ман проведет весь сезон-2021 на одной трассе
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Устроители марафонского чемпионата объявили, что все четыре его гонки пройдут в феврале на автодроме «Яс-Марина»

Изначально – еще в начале 2020-го – планировалось, что серия, традиционно проводящая свои этапы зимой и в начале весны, посетит Сузуку, Шанхай, Бурирам и Сепанг. Позже из-за вирусной пандемии планы пришлось корректировать – были озвучены планы сдвоенных этапов в Таиланде и Малайзии. 

Однако в итоге карантинные ограничения привели к тому, что гонки состоятся 4-6 и 18-20 февраля в Абу-Даби. Организаторы уже пообещали, что постараются внести разнообразие за счет разных конфигураций трассы и времени проведения соревнований. 

Управляющий директор Азиатской серии Сириль Таш Вален отметил: «2020 год стал для всех нас серьезным вызовом из-за COVID-19. Наша ответственность состоит в том, чтобы принять этот вызов и не просто гарантировать здоровье и безопасность всех участников, но и защитить спорт, наши команды. 

Каждое решение должно иметь верный баланс, предлагая яркие гонки и эффективность в расходах, не сказываясь при этом на качестве чемпионата». 

В сезоне-2019/20 победителями AsLMS стали гонщики G-Drive Racing Роман Русинов, Джеймс Френч и Леонард Хогенбом, переигравшие соперников с разницей в одно очко.

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По предварительной информации, российская команда собирается отстаивать свой титул – после поражения от United Autosports в Европейской серии Ле-Ман это позволит G-Drive Racing получить прямую путевку на марафон «24 часа Ле-Мана» будущего года. 

Aurus 01 №26 команды G-Drive Racing by Algarve: Роман Русинов, Джеймс Френч, Леонард Хогенбом

Aurus 01 №26 команды G-Drive Racing by Algarve: Роман Русинов, Джеймс Френч, Леонард Хогенбом

Фото: G-Drive Racing

Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман с перевесом в одно очко

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Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Азиатской серии Ле-Ман с перевесом в одно очко
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Об этой статье

Серия Asian Le Mans
Автор Джейми Кляйн

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