Автор слов «Валттери, это Джеймс» дебютирует в гонках

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Главный стратег команды Ф1 Mercedes Джеймс Воулс примет участие в Азиатской серии Ле-Ман, сезон которой продлится с 12 по 20 февраля. За это время на трассах в Дубае и Абу-Даби пройдет два этапа: каждый из них состоит из двух четырехчасовых гонок. И на всех из них Воулс поведет в бой McLaren 720s GT3 коллектива Garage 59.

Такое расписание идеально подходит Джеймсу, поскольку он успеет спокойно вернуться к своей основной работе в Mercedes: первые предсезонные тесты Ф1 пройдут с 23 по 25 февраля.

Вместе с Воулсом за рулем поедут чемпион серии в классе LMP3 Мануэль Мальдонадо и датский гонщик Николай Кьергор. Также будет участвовать экипаж G-Drive вместе с русским пилотом Вячеславом Гутаком. Второй россиянин Никита Александров проведет гонки в составе финского коллектива Koiranen Kemppi Motorsport.

Джеймс работает в коллективе еще со времен Brawn GP и помог Mercedes не упустить ни одного титула в Кубке конструкторов с начала гибридной эры.