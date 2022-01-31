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Предыдущая / Азиатская серия Ле-Ман проведет весь сезон-2021 на одной трассе
Asian Le Mans Новости

Автор слов «Валттери, это Джеймс» дебютирует в гонках

Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Джеймс Воулс проедет целый сезон в чемпионате, который успеет закончиться еще до первых тестов Формулы 1

Автор слов «Валттери, это Джеймс» дебютирует в гонках
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Главный стратег команды Ф1 Mercedes Джеймс Воулс примет участие в Азиатской серии Ле-Ман, сезон которой продлится с 12 по 20 февраля. За это время на трассах в Дубае и Абу-Даби пройдет два этапа: каждый из них состоит из двух четырехчасовых гонок. И на всех из них Воулс поведет в бой McLaren 720s GT3 коллектива Garage 59.

Такое расписание идеально подходит Джеймсу, поскольку он успеет спокойно вернуться к своей основной работе в Mercedes: первые предсезонные тесты Ф1 пройдут с 23 по 25 февраля.

Вместе с Воулсом за рулем поедут чемпион серии в классе LMP3 Мануэль Мальдонадо и датский гонщик Николай Кьергор. Также будет участвовать экипаж G-Drive вместе с русским пилотом Вячеславом Гутаком. Второй россиянин Никита Александров проведет гонки в составе финского коллектива Koiranen Kemppi Motorsport.

Джеймс работает в коллективе еще со времен Brawn GP и помог Mercedes не упустить ни одного титула в Кубке конструкторов с начала гибридной эры.

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