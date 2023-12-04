Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года
На прошедшей в Лондоне церемонии были отмечены лауреаты традиционной премии Autosport Awards
Макс Ферстаппен провел рекордный сезон в Формуле 1, выиграв 19 из 22 состоявшихся Гран При. Даже соперники признавали, что за рулем Red Bull голландец выступал в собственной лиге, даже не имея необходимости постоянно атаковать на пределе.
В первый уик-энд зимы в лондонском отеле Grosvenor House прошла торжественная церемония вручения традиционной премии Autosport Awards, которая ведет свою историю с 1982 года. Среди множества номинаций, победителей которых определяют по итогам зрительского голосования, главной и самой почетной, несомненно, является «Гонщик года».
Опередив с большим отрывом своего соперника по Ф1 Фернандо Алонсо, чемпиона IndyCar Алекса Палоу и победителя Формулы Е Джейка Денниса, победителем в ней стал Макс Ферстаппен. Для него это уже второй подобный успех подряд.
Сам Макс не приехал на церемонию в Лондон, так как был в Японии на гоночном фестивале Honda. Cобравшиеся смогли увидеть его короткое видеопослание.
Также на церемонии были отмечены машина Ферстаппена Red Bull RB19 и триумфатор раллийного сезона Калле Рованпера, лучшим новичком назвали Оскара Пиастри.
Примечательно, что моментом года, по мнению болельщиков, стала первая за 58 лет победа Ferrari в «24 часах Ле-Мана», а лучшим британцем в автоспортивном сезоне назвали не Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла, а Ландо Норриса.
Старейший из ныне живущих чемпионов Ф1 Джеки Стюарт стал третьим после Роджера Пенске и Жана Тодта лауреатом золотой медали Autosport, а Кристиана Хорнера отметили за технические достижения его команды Red Bull.
Компания Toyota удостоилась приза за инновационный подход к гонкам, а в новой номинации для самого успешного спонсорского проекта среди брендов победа досталась Gulf за историю с ливреями для Williams, которые выбирали поклонники Ф1.
Победители Autosport Awards 2023 года по итогам опроса читателей:
Гонщик года – Макс Ферстаппен
Гоночная машина года – Red Bull RB19
Новичок года – Оскар Пиастри
Момент года – победа Ferrari в «24 часах Ле-Мана»
Раллийный гонщик года – Калле Рованпера
Британский гонщик года – Ландо Норрис
Приз за передовые и инновационные решения в гонках – Toyota
Приз Aston Martin Autosport BRDC молодому британскому гонщику года – Джозеф Лоак
Гонщик года в национальных чемпионатах – Фрэдди Слэтер (15-летний чемпион Ginetta Junior)
Золотая медаль Autosport – Джеки Стюарт
Приз Джона Болстера за технические достижения – Кристиан Хорнер
Приз Autosport и Williams «Инженер будущего» – Дэвид Креспо, университет Оксфорд Брукс
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