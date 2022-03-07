Смола и лимонные корки помогли Michelin продлить шинный контракт

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Организаторы гонок на электрических мотоциклах MotoE продлили контракт с шинным концерном Michelin по меньшей мере до 2024 года. Марка останется эксклюзивным поставщиком резины для электробайков.

Выиграть тендер помогло то, что Michelin предложила резину с высоким применением возобновляемого сырья: в передней шине доля таких материалов составляет 33%, в задней – 40%. В качестве такого экологичного сырья используются лимонные и апельсиновые корки, сосновая смола и подсолнечное масло.

Таким образом Michelin будет поставлять резину и для электрических мотоциклов нового поколения. Напомним, что с 2023 года чемпионат переходит с электробайков итальянского стартапа Energica на технику куда более известной марки Ducati.

Нынешние мотоциклы запомнились тем, что во время подзарядки они проявили склонность к самовозгоранию, а также тем, что байк Energica в дорожной версии купил себе Нико Росберг.