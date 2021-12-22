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MotoE Новости

Гонщик о первом тесте электробайка Ducati: Как MotoGP, только тише

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Новые мотоциклы примут участие в чемпионате MotoE с 2023 года

Гонщик о первом тесте электробайка Ducati: Как MotoGP, только тише

Компания Ducati впервые показала на тестах свой электрический гоночный мотоцикл, который с 2023 года станет единым для чемпионата MotoE. Управлял им запасной гонщик Ducati в MotoGP Микеле Пирро.

Напомним, что осенью Ducati выиграла тендер на эксклюзивную поставку электробайков для серии MotoE с 2023 года. До сих пор подобную технику поставлял итальянский стартап Energica. Их электрические мотоциклы запомнились весьма существенным весом (300 килограммов!) и тем, что успели несколько раз сгореть, находясь в боксах на зарядке.

У Ducati до сих пор не было опыта постройки электрических спортивных мотоциклов. Однако Пирро весьма лестно отозвался о своем первом опыте вождения подобной техники.

«Было интересно впервые протестировать новый байк MotoE, – сказал итальянец. – Это первая страница важной главы в истории Ducati. Мотоцикл получился весьма легким и хорошо сбалансированным.

Что меня удивило, это то, что настройки ручки акселератора и общая эргономика весьма близки к технике MotoGT. Если бы не тихая работа байка и не тот факт, что на тестах его мощность была ограничена 70%, я бы без труда мог бы представить, что управляю бензиновым мотоциклом Ducati класса MotoGP».

Тесты прошли на итальянской трассе в Мизано.

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