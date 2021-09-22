Формат гонок на электробайках приблизят к MotoGP

Организаторы чемпионата MotoE, в котором гонщики сражаются на унифицированных полностью электрический мотоциклах, приняли решение сменить формат гоночных уик-эндов в следующем году.

Теперь участников в пятницу ждут три тренировки вместо двух. Еще важнее, что вместо заездов E-Pole введут две классические для MotoGP квалификационные сессии. В первой сразятся десять самых медленных по результатам тренировок спортсменов. Двое быстрейших из этой десятки присоединятся к тем восьми, кто попадает во второй сегмент квалификации уже по результатам тренировок.

Обе квалификационные сессии будут проходить по десять минут без ограничения кругов. Двое участников первой квалификации само собой получат возможность подзарядить мотоциклы перед началом второй сессии.

Наконец, самих гонок за уик-энд будет две, одна в субботу и вторая в воскресенье. Участники продолжат выступление на итальянских байках Energica Egos, а значит продолжительность гонок скорее всего не изменится. Сейчас одного заряда батарей гонщикам хватает только на семь кругов при том, что вес электромотоциклов составляет немногим менее 300 килограммов.