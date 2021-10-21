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MotoE Новости

Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE

Автор:
Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Электрический чемпионат перейдет на технику Ducati с 2023 года

Ducati станет официальным поставщиком электробайков MotoE

Несколько дней назад мотоциклетная федерация FIM объявила о том, что контракт небольшой итальянской компании Energica на поставку гоночных версий электрических спортбайков в чемпионат Moto E, который истекает в конце сезона 2022 года, продлен не будет.

С тех пор оставался вопрос о том, кто заменит Energica в качестве эксклюзивного поставщика мотоциклов. По данным Motorsport.com, это будет Ducati, о чем официально объявят сегодня же перед Гран При Эмилии-Романьи MotoGP в Мизано.

Energica являлась поставщиком MotoE с момента запуска серии в 2019 году. Мотоциклы от этого стартапа запомнились относительно высокой скоростью, которая на прямых достигала 260 километров в час, а также тем, что все они успели в первый же год дважды сгореть во время зарядки.

В настоящий момент в модельном ряду Ducati нет электрических супербайков. Однако их скорое появление укладывается в логику развития бренда, принадлежащего (через Lamborghini и Audi) группе Volkswagen.

Еще год назад ходили слухи, что Volkswagen хочет продать или закрыть бренды Bugatti, Lamborghini и Ducati в связи с ужесточением экологических норм. В итоге продана была только Bugati, которая досталась в управление производителю электрических гиперкаров Rimac.

Это значит, что Ducati в Volkswagen решили так или иначе электрифицировать самостоятельно, а участие в MotoE может стать тому рекламой.

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