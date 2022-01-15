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IMSA Michelin Pilot Challenge Новости

Уикенс вернется в гонки на машине с ручным управлением

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Спустя три с лишним года после ужасной аварии на этапе IndyCar канадец объявил о возобновлении карьеры, он выступит на Hyundai TCR

Уикенс вернется в гонки на машине с ручным управлением

Роберт Уикенс оказался на грани жизни и смерти в августе 2018 года, когда его машина на высокой скорости врезалась в ограждение на этапе в Поконо. После этого врачи буквально по кусочкам собирали канадца, столь серьезными оказались его повреждения. 

Этот список до сих пор ввергает в ужас. У спортсмена зафиксировали перелом грудного отдела позвоночника, травму спинного мозга, перелом шеи, переломы большой и малой берцовых костей обеих ног, переломы обеих рук, правого предплечья и локтя, сотрясение мозга, четыре перелома ребер и ушиб легкого.

Роберт оказался прикован к инвалидному креслу – но по прошествии почти 1000 дней с момента аварии объявил, что возвращается в гонки. 

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32-летний пилот честно признал, что о выступлениях в IndyCar речи уже быть не может. Он стартует на «кузовной» Hyundai Elantra N TCR за команду Bryan Herta Autosport в одной из серий поддержки чемпионата IMSA в паре с другим канадцем Марком Уилкинсом. Первая гонка Роберта пройдет 28 января в Дайтоне, ее протяженность составит четыре часа. 

«Я провел много ночей, мечтая об этом моменте, и вот теперь, благодаря поддержке Брайана Херты и Hyundai, все стало реальностью, – сказал Уикенс. – И сейчас я даже больше, чем до аварии, хочу вновь побеждать». 

 

Машина Роберта будет оснащена ручным управлением – похожим на то, что использовал в гонках Алекс Дзанарди. Специальное металлическое кольцо поверх руля, связанное с тормозной системой, позволит замедлять машину при помощи больших пальцев. Управление газом и коробкой передач вынесено на подрулевые «лепестки». 

Руль машины Роберта Уикенса

Руль машины Роберта Уикенса

Фото: IMSA

При этом машина сохранила и традиционные педали, которыми во время своих отрезков будет пользоваться Уилкинс. Переключение режима управления производится специальным тумблером. 

Всего у команды Bryan Herta Autosport в предстоящем сезоне будет шесть машин. 21-23 января она проведет тесты в Дайтоне, когда и состоится официальное возвращение Роберта Уикенса в автоспорт.  

Hyundai Elantra N TCR №33 команды Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, класс TCR: Марк Уилкинс, Гарри Готтсэкер

Hyundai Elantra N TCR №33 команды Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, класс TCR: Марк Уилкинс, Гарри Готтсэкер

Фото: Арт Флайшман

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