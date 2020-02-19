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ETCR / Новость

В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях

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В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях
Автор:
19 февр. 2020 г., 13:12

Новая гоночная серия Pure ETCR будет проводить заезды по непривычной схеме. Вместо общей гонки организаторы случайным образом разделят участников на группы по три пилота в каждой. Первый полный сезон начнется в 2021 году

В мировом автоспорте появится новый гоночный формат. Организаторы разных чемпионатов, компания Eurosport Events, придумала серию под названием Pure ETCR. Это гоночное первенство для кузовных электрических автомобилей с нестандартной схемой проведения.

Если обычно в кольцевых гонках все участники выходят на старт в один и тот же момент, в Pure ETCR пилотов случайным образом разобьют на группы по три человека в каждой. Соревнования будут проходить внутри этих групп – то есть в каждый момент времени по трассе будут ехать всего три гонщика.

Каждого стартующего будут выпускать на дорогу из особых ворот. Это сделает старты заездов похожими на лыжные прыжки с трамплина.

Победители групповых заездов смогут пройти отбор в спринтерские гонки. Эти гонки получат названия A, B и С, причем в гонку А допустят тех, кто показал быстрейшее время в групповых заездах. По итогам этапа три участника A-гонки сформируют пьедестал почета.

 

 

 

Демонстрационные этапы Pure ETCR будут проходить в течение 2020 и 2021 годов. В частности, участники этого первенства приедут на Фестиваль скорости в Гудвуде и 24 часа Дайтоны. Полноценный старт сезона из восьми этапов состоится через год. На отдельных трассах Pure ETCR станет гонками поддержки международного кубка WTCR.

На официальной презентации электрического чемпионата организаторы упомянули Hyundai Veloster N и Seat Cupra e-Racer в качестве будущих участников. Командного зачета в Pure ETCR не будет: вместо этого появится зачет автопроизводителей.

Среди участников будет шесть марок, каждая из которых выставит по три гонщика. Таким образом, всего в чемпионате будут стартовать 18 пилотов.

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В первые два-три года все машины нового чемпионата оснастят стандартной силовой установкой от Williams Advanced Engineering, рассказал Eurosport Events Франсуа Рибейру. В дальнейшем организаторы позволят производителям дорабатывать отдельные детали автомобилей.

«Если вы посмотрите на те изменения, которые сейчас происходят в автомобильном мире, то вы увидите: это не эволюция, а революция, – заявил Рибейру. – Мир автогонок не может это игнорировать. При этом Формула Е продвигает технологии, а не конечный продукт. Туринговые машины – отличный инструмент, с помощью которого автомобильные компании могут показать продукт. Здесь гоняются настоящие машины. Не «формулы» и электрокроссоверы».

Монопольным поставщиком шин для Pure ETCR станет Goodyear. Масса машин будет ограничена на отметке 1575 кг. Ожидаемая мощность двигателя составит 680 л.с.

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Об этой статье

Серия Автомобили , WTCR , ETCR
Автор Мэтт Кью

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